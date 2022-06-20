«Яндекс» выкупит 93,2% своих конвертируемых облигаций

Сделка будет закрыта 22 июня 2022 г., речь идет об облигациях, выпущенных с 2020 г. со сроком погашения в 2025 г. «Ожидается, что сделка по выкупу 93,2% облигаций будет закрыта 22 июня 2022 г., так как основные условия, необходимые для совершения сделки, уже выполнены. По условиям соглашения за каждые $200 000 номинальной стоимости облигаций держатели облигаций получат $140 000 и 957 акций Yandex N.V.», – говорится в сообщении компании.