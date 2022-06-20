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«Яндекс» выкупит 93,2% своих конвертируемых облигаций

Ведомости

«Яндекс» подписал соглашение с держателями 93,2% конвертируемых облигаций компании об их выкупе, сообщили в организации.

Сделка будет закрыта 22 июня 2022 г., речь идет об облигациях, выпущенных с 2020 г. со сроком погашения в 2025 г. «Ожидается, что сделка по выкупу 93,2% облигаций будет закрыта 22 июня 2022 г., так как основные условия, необходимые для совершения сделки, уже выполнены. По условиям соглашения за каждые $200 000 номинальной стоимости облигаций держатели облигаций получат $140 000 и 957 акций Yandex N.V.», – говорится в сообщении компании.

6 июня сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож был включен в шестой пакет санкций Евросоюза в отношении России. В этот же день он ушел с поста генерального директора и из совета директоров компании.

Позже в компании сообщили, что Волож обжалует решение Евросоюза о включении его в санкционный список в суде. Волож владеет 45,3% голосующей и 8,6% экономической долями в «Яндексе» через семейный траст. По его решению на время действия санкций траст не будет принимать его указания о том, как голосовать этими акциями.

Ранее по теме: Волож обжалует санкции Евросоюза в суде

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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