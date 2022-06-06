Волож обжалует санкции Евросоюза в суде

3 июня Волож покинул пост генерального директора компании и вышел из совета директоров после попадания в санкционный список ЕС. В «Яндексе» решение ввести санкции в отношении Воложа назвали несправедливым. В пресс-службе отметили, что эта ситуация не повлияет на операционную деятельность компании, ее финансовое состояние и взаимодействие с партнерами.