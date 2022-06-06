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Волож обжалует санкции Евросоюза в суде

Ведомости

Экс-генеральный директор и бывший член совета директоров группы компаний «Яндекс» Аркадий Волож обжалует решение Евросоюза о включении его в санкционный список в суде, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«Мы окажем всю возможную поддержку компании и Аркадию в его попытках подать апелляцию и отменить необоснованное назначение [санкций]», — говорится в сообщении.

3 июня Волож покинул пост генерального директора компании и вышел из совета директоров после попадания в санкционный список ЕС. В «Яндексе» решение ввести санкции в отношении Воложа назвали несправедливым. В пресс-службе отметили, что эта ситуация не повлияет на операционную деятельность компании, ее финансовое состояние и взаимодействие с партнерами.

Волож владеет 45,3% голосующей и 8,6% экономической долей в «Яндексе» через семейный траст. По его решению на время действия санкций траст не будет принимать его указания о том, как голосовать этими акциями.

На прошлой неделе ЕС опубликовал шестой пакет антироссийских санкций. Помимо Воложа под персональные санкции попали 60 физлиц и 18 организаций из России, в том числе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его жена – фигуристка Татьяна Навка и дети Елизавета и Николай, а также председатель «Национальной медиа группы» Алина Кабаева и несколько десятков российских военнослужащих.

Ранее по теме: Волож уходит с поста гендиректора и из совета директоров «Яндекса»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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