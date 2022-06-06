Волож обжалует санкции Евросоюза в суде
«Мы окажем всю возможную поддержку компании и Аркадию в его попытках подать апелляцию и отменить необоснованное назначение [санкций]», — говорится в сообщении.
3 июня Волож покинул пост генерального директора компании и вышел из совета директоров после попадания в санкционный список ЕС. В «Яндексе» решение ввести санкции в отношении Воложа назвали несправедливым. В пресс-службе отметили, что эта ситуация не повлияет на операционную деятельность компании, ее финансовое состояние и взаимодействие с партнерами.
Волож владеет 45,3% голосующей и 8,6% экономической долей в «Яндексе» через семейный траст. По его решению на время действия санкций траст не будет принимать его указания о том, как голосовать этими акциями.
На прошлой неделе ЕС опубликовал шестой пакет антироссийских санкций. Помимо Воложа под персональные санкции попали 60 физлиц и 18 организаций из России, в том числе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его жена – фигуристка Татьяна Навка и дети Елизавета и Николай, а также председатель «Национальной медиа группы» Алина Кабаева и несколько десятков российских военнослужащих.