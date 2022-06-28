«Коммерсантъ» узнал о проблемах российских пилотов с трудоустройством за границей
Росавиация не дает данных о дате выдачи пилотского удостоверения и его актуальности, когда иностранные авиакомпании запрашивают данные для приема на работу российских пилотов, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на пять источников в отрасли. В одном случае ведомство сообщило иностранной компании, что не может раскрывать персональные данные, а в других не давало ответа.
По данным издания, из России не смогли уехать от нескольких десятков до нескольких сотен пилотов. Собеседники рассказали, что большинство россиян пытались устроиться на работу во Вьетнаме, Таиланде, Камбодже, Малайзии и Турции. Президент профсоюза летного состава России Мирослав Бойчук сообщил, что с конца февраля до середины июня зарубежные авиавласти прислали около 600 запросов с просьбой подтвердить информацию о пилотах, и Росавиация отвечала на них. Однако устроиться на работу удалось около 100 пилотам.
В Минтрансе и Росавиации не ответили на запросы издания. В программе развития авиационной отрасли до 2030 г. отмечено, что в месяц министерство получало около 70 обращений от иностранных компаний с просьбой подтвердить сертификаты пилотов. Это говорит о высоких рисках нехватки пилотов в будущем, отмечается в документе.
По словам одного из источников, S7 направила около 20 пилотов в ОАЭ на три месяца. В компании рассказали, что несколько пилотов будут работать в ОАЭ по срочному контракту с AirArabia до конца сентября.