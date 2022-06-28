«Коммерсантъ» узнал о проблемах российских пилотов с трудоустройством за границей

По данным издания, из России не смогли уехать от нескольких десятков до нескольких сотен пилотов. Собеседники рассказали, что большинство россиян пытались устроиться на работу во Вьетнаме, Таиланде, Камбодже, Малайзии и Турции. Президент профсоюза летного состава России Мирослав Бойчук сообщил, что с конца февраля до середины июня зарубежные авиавласти прислали около 600 запросов с просьбой подтвердить информацию о пилотах, и Росавиация отвечала на них. Однако устроиться на работу удалось около 100 пилотам.