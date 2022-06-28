Газета
Бизнес

«Коммерсантъ» узнал о проблемах российских пилотов с трудоустройством за границей

Ведомости

Росавиация не дает данных о дате выдачи пилотского удостоверения и его актуальности, когда иностранные авиакомпании запрашивают данные для приема на работу российских пилотов, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на пять источников в отрасли. В одном случае ведомство сообщило иностранной компании, что не может раскрывать персональные данные, а в других не давало ответа.

По данным издания, из России не смогли уехать от нескольких десятков до нескольких сотен пилотов. Собеседники рассказали, что большинство россиян пытались устроиться на работу во Вьетнаме, Таиланде, Камбодже, Малайзии и Турции. Президент профсоюза летного состава России Мирослав Бойчук сообщил, что с конца февраля до середины июня зарубежные авиавласти прислали около 600 запросов с просьбой подтвердить информацию о пилотах, и Росавиация отвечала на них. Однако устроиться на работу удалось около 100 пилотам.

В Минтрансе и Росавиации не ответили на запросы издания. В программе развития авиационной отрасли до 2030 г. отмечено, что в месяц министерство получало около 70 обращений от иностранных компаний с просьбой подтвердить сертификаты пилотов. Это говорит о высоких рисках нехватки пилотов в будущем, отмечается в документе.

По словам одного из источников, S7 направила около 20 пилотов в ОАЭ на три месяца. В компании рассказали, что несколько пилотов будут работать в ОАЭ по срочному контракту с AirArabia до конца сентября.

Ранее по теме: Правительство утвердило программу развития авиаотрасли на 770 млрд рублей
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных