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Бизнес

Nissan приостановил работу в России до 1 сентября

Ведомости

Японский автоконцерн Nissan приостановил производство в России на первую половину финансового года, который начался 1 апреля, потому что перспективы улучшения ситуации невелики, сообщил исполнительный директор компании Макото Утида.

«Мы считаем, что эта ситуация может стать более серьезной и затяжной», — заявил Утида (цитата по Reuters). По его словам, рабочим сообщили о решении. Компания продолжит следить за ситуацией и пытаться минимизировать ее влияние.

13 мая Утида сообщил, что производство на заводе Nissan в Санкт-Петербурге будет приостановлено на год. По его словам, убыток от списания российского бизнеса в прогнозе на этот финансовый год составил $499 млн.

Ранее несколько крупных автоконцернов, в том числе Renault, Toyota, BMW, Nissan, WAG (Volkswagen, Porsche, Audi, Skoda) и др., объявили о приостановке работы в России. Производство на заводе «Ниссан мэнуфэкчуринг рус» приостановили 14 марта из-за задержек в поставках комплектующих.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных