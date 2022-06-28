Nissan приостановил работу в России до 1 сентября
Японский автоконцерн Nissan приостановил производство в России на первую половину финансового года, который начался 1 апреля, потому что перспективы улучшения ситуации невелики, сообщил исполнительный директор компании Макото Утида.
«Мы считаем, что эта ситуация может стать более серьезной и затяжной», — заявил Утида (цитата по Reuters). По его словам, рабочим сообщили о решении. Компания продолжит следить за ситуацией и пытаться минимизировать ее влияние.
13 мая Утида сообщил, что производство на заводе Nissan в Санкт-Петербурге будет приостановлено на год. По его словам, убыток от списания российского бизнеса в прогнозе на этот финансовый год составил $499 млн.
Ранее несколько крупных автоконцернов, в том числе Renault, Toyota, BMW, Nissan, WAG (Volkswagen, Porsche, Audi, Skoda) и др., объявили о приостановке работы в России. Производство на заводе «Ниссан мэнуфэкчуринг рус» приостановили 14 марта из-за задержек в поставках комплектующих.