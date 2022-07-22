Uniper заявил о нарушении «Газпромом» контракта в связи с объявленным форс-мажором
Немецкий энергоконцерн Uniper считает нарушением контракта на поставку газа объявленный «Газпромом» форс-мажор, заявил глава компании Клаус-Дитер Маубах на пресс-конференции. Об этом сообщил ТАСС.
По словам Маубаха, это может привести к судебным разбирательствам. «Наш долгосрочный и ранее надежный партнер и поставщик «Газпром» не поставлял объемы газа, которые мы законтрактовали и оплатили, с середины июня 2022 г. «Газпром» на прошлой неделе – четыре недели спустя после нарушения поставок – объявил форс-мажор. Этот шаг, по нашему мнению, нарушает наш контракт, заключенный с «Газпромом», – сказал глава Uniper.
18 июля агентство Reuters со ссылкой на компанию сообщило, что энергоконцерн получил письмо «Газпрома» по поводу объявления форс-мажора по поставкам газа в Европу. В компании заявили, что официально отвергли требования «Газпрома» как необоснованные. Концерн не позволил агентству ознакомиться с письмом, но источник Reuters сообщил, что форс-мажор касается поставок по трубопроводу «Северный поток» – основному маршруту поставок в Германию и за ее пределы.
В середине июня «Газпром» снизил прокачку газа по «Северному потоку» в Германию более чем на 60% из-за недостающих газоперекачивающих турбин компании Siemens, которые находились на ремонте в Канаде, она не хотела их возвращать в связи с санкциями. В результате объем прокачки газа через трубопровод сократился со 167 млн куб. м до 67 млн куб. м. Германия обратилась к Канаде с просьбой отдать турбину, договоренность о ее возврате была достигнута.
Также поставки по «Северному потоку» были приостановлены в период с 11 по 21 июля из-за планового ремонта. После его завершения объем прокачки был восстановлен на 40% мощности газопровода.
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