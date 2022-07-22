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Бизнес

Uniper заявил о нарушении «Газпромом» контракта в связи с объявленным форс-мажором

Ведомости

Немецкий энергоконцерн Uniper считает нарушением контракта на поставку газа объявленный «Газпромом» форс-мажор, заявил глава компании Клаус-Дитер Маубах на пресс-конференции. Об этом сообщил ТАСС.

По словам Маубаха, это может привести к судебным разбирательствам. «Наш долгосрочный и ранее надежный партнер и поставщик «Газпром» не поставлял объемы газа, которые мы законтрактовали и оплатили, с середины июня 2022 г. «Газпром» на прошлой неделе – четыре недели спустя после нарушения поставок – объявил форс-мажор. Этот шаг, по нашему мнению, нарушает наш контракт, заключенный с «Газпромом», – сказал глава Uniper.

18 июля агентство Reuters со ссылкой на компанию сообщило, что энергоконцерн получил письмо «Газпрома» по поводу объявления форс-мажора по поставкам газа в Европу. В компании заявили, что официально отвергли требования «Газпрома» как необоснованные. Концерн не позволил агентству ознакомиться с письмом, но источник Reuters сообщил, что форс-мажор касается поставок по трубопроводу «Северный поток» – основному маршруту поставок в Германию и за ее пределы.

Ранее агентство сообщило, что «Газпром» объявил форс-мажор по «Северному потоку» как минимум одному крупному потребителю.

В середине июня «Газпром» снизил прокачку газа по «Северному потоку» в Германию более чем на 60% из-за недостающих газоперекачивающих турбин компании Siemens, которые находились на ремонте в Канаде, она не хотела их возвращать в связи с санкциями. В результате объем прокачки газа через трубопровод сократился со 167 млн куб. м до 67 млн куб. м. Германия обратилась к Канаде с просьбой отдать турбину, договоренность о ее возврате была достигнута.

Также поставки по «Северному потоку» были приостановлены в период с 11 по 21 июля из-за планового ремонта. После его завершения объем прокачки был восстановлен на 40% мощности газопровода.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных