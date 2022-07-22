Uniper заявил о нарушении «Газпромом» контракта в связи с объявленным форс-мажором

В середине июня «Газпром» снизил прокачку газа по «Северному потоку» в Германию более чем на 60% из-за недостающих газоперекачивающих турбин компании Siemens, которые находились на ремонте в Канаде, она не хотела их возвращать в связи с санкциями. В результате объем прокачки газа через трубопровод сократился со 167 млн куб. м до 67 млн куб. м. Германия обратилась к Канаде с просьбой отдать турбину, договоренность о ее возврате была достигнута.