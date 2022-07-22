Песков отверг упреки в адрес России из-за задержки возврата турбины «Северного потока 2»

Упреки в адрес России в связи с задержкой возврата турбины для «Северного потока — 2» из Канады в РФ безосновательны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Накануне Reuters сообщил, что турбина застряла в Германии, потому что российская сторона до сих пор не прислала документы для ее ввоза в РФ и не указала, куда ее доставить.