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Экономика

Песков отверг упреки в адрес России из-за задержки возврата турбины «Северного потока 2»

Ведомости

Упреки в адрес России в связи с задержкой возврата турбины для «Северного потока — 2» из Канады в РФ безосновательны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Накануне Reuters сообщил, что турбина застряла в Германии, потому что российская сторона до сих пор не прислала документы для ее ввоза в РФ и не указала, куда ее доставить.  

Песков напомнил, что Москва по состоянию на 20 июля не получила юридической, технологической или другой документации по турбине. «Поэтому здесь любые упреки [в адрес РФ] абсолютно безосновательны, в данном случае это какие-то неправильные источники», — подчеркнул он (цитата по ТАСС). Песков призвал обращаться по этому вопросу в «Газпром».

Также он назвал глупостью данные издания о том, что Россия не предоставила информацию, куда именно нужно доставить оборудование. Песков отметил, что Siemens прекрасно знает, где турбина установлена.

В середине июня «Газпром» сообщил о снижении объема поставок по «Северному потоку — 2» из-за проблем с оборудованием: немецкая Siemens не вернула вовремя турбину, которую отправила на ремонт в Канаду, из-за санкций страны в отношении России. В результате переговоров властей Германии и Канады последние решили вернуть турбину. По данным источников «Коммерсанта», 17 июля ее отправили самолетом в Германию, откуда доставят в Россию по морю и суше. Турбина была установлена на компрессорной станции «Портовая», которая является точкой входа газопровода.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных