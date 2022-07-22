Песков отверг упреки в адрес России из-за задержки возврата турбины «Северного потока 2»
Упреки в адрес России в связи с задержкой возврата турбины для «Северного потока — 2» из Канады в РФ безосновательны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Накануне Reuters сообщил, что турбина застряла в Германии, потому что российская сторона до сих пор не прислала документы для ее ввоза в РФ и не указала, куда ее доставить.
Песков напомнил, что Москва по состоянию на 20 июля не получила юридической, технологической или другой документации по турбине. «Поэтому здесь любые упреки [в адрес РФ] абсолютно безосновательны, в данном случае это какие-то неправильные источники», — подчеркнул он (цитата по ТАСС). Песков призвал обращаться по этому вопросу в «Газпром».
Также он назвал глупостью данные издания о том, что Россия не предоставила информацию, куда именно нужно доставить оборудование. Песков отметил, что Siemens прекрасно знает, где турбина установлена.
В середине июня «Газпром» сообщил о снижении объема поставок по «Северному потоку — 2» из-за проблем с оборудованием: немецкая Siemens не вернула вовремя турбину, которую отправила на ремонт в Канаду, из-за санкций страны в отношении России. В результате переговоров властей Германии и Канады последние решили вернуть турбину. По данным источников «Коммерсанта», 17 июля ее отправили самолетом в Германию, откуда доставят в Россию по морю и суше. Турбина была установлена на компрессорной станции «Портовая», которая является точкой входа газопровода.
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