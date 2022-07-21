Reuters: турбина для «Северного потока» застряла в Германии
Турбина для «Северного потока», которую отправили после ремонта в Канаде, застряла в Германии, потому что Россия до сих пор не прислала документы для ее доставки в страну, сообщил Reuters со ссылкой на осведомленные источники.
По словам одного из собеседников издания, 17 июля логистическая компания Challenge Group доставила оборудование в Кельн. Теперь непонятно, когда турбина вернется в Россию – это может занять от нескольких дней до нескольких недель, добавили источники. Один из них отметил, что Россия не предоставила документы для импорта турбины в Россию, в том числе информацию о том, куда именно ее доставить и через какой таможенный пост. Challenge Group и «Газпром» не ответили на запросы издания.
Ранее сегодня газопровод «Северный поток» возобновил работу после приостановки на техобслуживание. По данным оператора проекта, уровень прокачки газа вернулся к доремонтному – 40%.
В середине июня «Газпром» сообщил о снижении прокачки по трубопроводу из-за проблем с оборудованием: немецкая Siemens не вернула после ремонта одну из турбин из-за санкций Канады, где проходил ремонт. После переговоров властей Германии и Канады последние решили вернуть оборудование. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что оборудование доставят в Россию вовремя.
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