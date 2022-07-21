Reuters: турбина для «Северного потока» застряла в Германии

По словам одного из собеседников издания, 17 июля логистическая компания Challenge Group доставила оборудование в Кельн. Теперь непонятно, когда турбина вернется в Россию – это может занять от нескольких дней до нескольких недель, добавили источники. Один из них отметил, что Россия не предоставила документы для импорта турбины в Россию, в том числе информацию о том, куда именно ее доставить и через какой таможенный пост. Challenge Group и «Газпром» не ответили на запросы издания.