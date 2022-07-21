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Reuters: турбина для «Северного потока» застряла в Германии

Ведомости

Турбина для «Северного потока», которую отправили после ремонта в Канаде, застряла в Германии, потому что Россия до сих пор не прислала документы для ее доставки в страну, сообщил Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

По словам одного из собеседников издания, 17 июля логистическая компания Challenge Group доставила оборудование в Кельн. Теперь непонятно, когда турбина вернется в Россию – это может занять от нескольких дней до нескольких недель, добавили источники. Один из них отметил, что Россия не предоставила документы для импорта турбины в Россию, в том числе информацию о том, куда именно ее доставить и через какой таможенный пост. Challenge Group и «Газпром» не ответили на запросы издания.

Объем поставок по «Северному потоку» вернулся к доремонтным 40%

Ранее сегодня газопровод «Северный поток» возобновил работу после приостановки на техобслуживание. По данным оператора проекта, уровень прокачки газа вернулся к доремонтному – 40%.

В середине июня «Газпром» сообщил о снижении прокачки по трубопроводу из-за проблем с оборудованием: немецкая Siemens не вернула после ремонта одну из турбин из-за санкций Канады, где проходил ремонт. После переговоров властей Германии и Канады последние решили вернуть оборудование. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что оборудование доставят в Россию вовремя.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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