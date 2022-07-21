Объем поставок по «Северному потоку» вернулся к доремонтным 40%
Поставки газа по трубопроводу «Северный поток» вышли на уровень поставок до остановки на профилактический ремонт, загрузка составляет порядка 40% от максимума, сообщил ТАСС со ссылкой на данные оператора Nord Stream AG.
Показатель был достигнут уже на второй час старта прокачки, в Nord Stream AG ранее отмечали, что на это может потребоваться несколько часов. Поставки были возобновлены 21 июля в 07:00 мск.
В середине июня «Газпром» сообщил о сокращении мощности «Северного потока» до 40% из-за проблем с оборудованием. Сложности возникли из-за того, что Siemens не вернула после ремонта турбину для компрессорной станции «Портовая». Siemens объяснила, что отправила оборудование на ремонт по месту производства – в Канаду, но из-за санкций вернуть ее в Россию было невозможно.
В результате переговоров властей Канады и Германии, которая получает газ по «Северному потоку», Оттава решила вернуть оборудование через Берлин, который передаст его российской стороне.
11 июля работа газопровода была приостановлена на плановое техобслуживание. Многие страны предполагали, что прокачка не будет возобновлена 21 июля. 20 июля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что турбина для «Северного потока» уже находится в пути и будет доставлена вовремя. По ее словам, теперь у России не будет предлога не возобновлять поставки газа по трубопроводу.
Президент России Владимир Путин накануне заявил, что «Газпром» всегда «выполняет и будет выполнять свои обязательства по поставкам энергоносителей». Власти Канады не хотели отдавать России газотурбинный двигатель для «Северного потока» не из-за спецоперации на Украине, а потому, что Канада сама добывает нефть и газ, заявил президент на форуме Агентства стратегических инициатив.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса