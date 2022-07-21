Объем поставок по «Северному потоку» вернулся к доремонтным 40%

11 июля работа газопровода была приостановлена на плановое техобслуживание. Многие страны предполагали, что прокачка не будет возобновлена 21 июля. 20 июля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что турбина для «Северного потока» уже находится в пути и будет доставлена вовремя. По ее словам, теперь у России не будет предлога не возобновлять поставки газа по трубопроводу.