Путин назвал причину задержки возврата турбины для «Северного потока» из Канады
Власти Канады не хотели отдавать России газотурбинный двигатель для «Северного потока» не из-за спецоперации на Украине, а потому, что Канада сама добывает нефть и газ, заявил президент России Владимир Путин на форуме Агентства стратегических инициатив. Президент также поставил под вопрос качество ремонта оборудования.
«Одна машина нуждается в ремонте, в плановом. Ее не отдают из Канады, потому что ввели санкции против "Газпрома", хотя это завод компании Siemens. Я вам скажу, почему Канада сделала это. Потому что она сама производит нефть и газ и планирует осваивать европейский рынок», — заявил Путин (цитата по «РИА Новости»).
В середине июня «Газпром» сообщил о сокращении мощности «Северного потока» из-за проблем с оборудованием в точке его входа — на компрессорной станции «Портовая». В компании рассказали, что немецкая Siemens вовремя не вернула турбину с ремонта. В Siemens сообщили, что отправили оборудование на ремонт в Канаду, однако санкции страны запрещают ей возвращать турбину России. После переговоров с властями Германии Канада решила вернуть оборудование. По данным газеты «Коммерсантъ», 17 июля турбину отправили самолетом в Германию, откуда доставят в Россию.
В «Газпроме» заявили, что не получили от Siemens документов, позволяющих вернуть оборудование России. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что турбину вернут в Россию вовремя. С 11 по 21 июля «Северный поток» закрыли на техническое обслуживание.
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