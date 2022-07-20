Путин назвал причину задержки возврата турбины для «Северного потока» из Канады

«Одна машина нуждается в ремонте, в плановом. Ее не отдают из Канады, потому что ввели санкции против "Газпрома", хотя это завод компании Siemens. Я вам скажу, почему Канада сделала это. Потому что она сама производит нефть и газ и планирует осваивать европейский рынок», — заявил Путин (цитата по «РИА Новости»).