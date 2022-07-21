Песков отверг обвинения России в использовании ситуации с газом для шантажа

Он напомнил, что ограничения ЕС не позволяют ремонтировать газовое оборудование, в том числе турбины, которые работают на компрессионных станциях газопроводов, поэтому некоторое оборудование сейчас не может получить необходимое сервисное обслуживание. «Вот это является, именно эти ограничения, которые ввели европейцы, являются причиной их же проблем. Что касается "Газпрома", он готов в полном объеме выполнять свои обязательства», — подчеркнул Песков.