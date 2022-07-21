Песков отверг обвинения России в использовании ситуации с газом для шантажа
Обвинения Запада в том, что Россия использует ситуацию с поставками газа для политического нажима и шантажа, абсолютно неверны, «Газпром» выполнял, выполняет и будет выполнять свои обязательства, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Это абсолютно неверное утверждение, мы категорически это отрицаем. Президент сказал четко в Тегеране: «Газпром» выполнял, выполняет и будет выполнять все свои обязательства. Любые технологические сложности, которые связаны с этим, они проистекают от тех ограничений, которые ввели сами европейские государства, точнее, не государства, а Европейский союз», — пояснил Песков.
Он напомнил, что ограничения ЕС не позволяют ремонтировать газовое оборудование, в том числе турбины, которые работают на компрессионных станциях газопроводов, поэтому некоторое оборудование сейчас не может получить необходимое сервисное обслуживание. «Вот это является, именно эти ограничения, которые ввели европейцы, являются причиной их же проблем. Что касается "Газпрома", он готов в полном объеме выполнять свои обязательства», — подчеркнул Песков.
Ранее сегодня «Газпром» возобновил поставки газа по «Северному потоку» после перерыва на техобслуживание. Объем поставок вернулся на уровень, который был до приостановки поставок — 40% от максимума. В июне «Газпром» сообщил о снижении мощности газопровода из-за проблем с оборудованием: одну из турбин не вернули с ремонта из Канады из-за антироссийских санкций страны. В результате переговоров властей Германии и Канады последние решили вернуть оборудование. Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что турбину доставят в Россию вовремя.
Также накануне Еврокомиссия предложила снизить потребление газа в странах Евросоюза на 15% и дать ей право обязывать страны – члены союза снижать потребление топлива. Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Евросоюз начал готовиться к проведению первого зимнего сезона без российского газа. Чтобы минимизировать последствия отказа от топлива из России, ЕС может продлить работу своих атомных и угольных электростанций этой и следующей зимой.
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