Производитель пивных банок Ball Corporation потерял $435 млн из-за ухода из России

20 мая также американский производитель алюминиевой продукции Arconic Corporation объявил о решении о продаже российского бизнеса. Arconic пояснила, что компания провела тщательный анализ стратегических альтернатив «с учетом ограничений, наложенных на деятельность российским правительством, и в результате продолжающегося судебного спора с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России». В сообщении говорится, что конфликт на Украине сделал деятельность Arconic в России несостоятельной. В результате компания ожидает, что потери, связанные с продажей российского бизнеса, составят до $500 млн