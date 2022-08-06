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Производитель пивных банок Ball Corporation потерял $435 млн из-за ухода из России

Ведомости

Приостановка инвестиций в РФ и продажа российского бизнеса привели к обесценению активов американского производителя алюминиевой упаковки Ball Corporation. В отчете за II квартал 2022 г. компания сообщила, что убыток от обесценения местного бизнеса составил $435 млн.

«Ball приостановила инвестиции в Россию и занимается продажей локального бизнеса по производству алюминиевой упаковки для напитков… В результате компания провела анализ ожидаемой возмещаемости денежных потоков, чтобы оценить справедливую стоимость долгосрочных активов, и зафиксировала убыток от обесценения в размере $435 млн», – говорится в документе.

Также в компании указали, что на рынок РФ в 2021 г. пришлось около 4% всей чистой выручки и 8% всей операционной прибыли. Российские предприятия Ball за этот период выпустили более 5,6 млрд банок.

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Ball сообщила о сокращении российских операций и поиске покупателя локального бизнеса в марте 2022 г.

20 мая также американский производитель алюминиевой продукции Arconic Corporation объявил о решении о продаже российского бизнеса. Arconic пояснила, что компания провела тщательный анализ стратегических альтернатив «с учетом ограничений, наложенных на деятельность российским правительством, и в результате продолжающегося судебного спора с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России». В сообщении говорится, что конфликт на Украине сделал деятельность Arconic в России несостоятельной. В результате компания ожидает, что потери, связанные с продажей российского бизнеса, составят до $500 млн

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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