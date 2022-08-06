Производитель пивных банок Ball Corporation потерял $435 млн из-за ухода из России
Приостановка инвестиций в РФ и продажа российского бизнеса привели к обесценению активов американского производителя алюминиевой упаковки Ball Corporation. В отчете за II квартал 2022 г. компания сообщила, что убыток от обесценения местного бизнеса составил $435 млн.
«Ball приостановила инвестиции в Россию и занимается продажей локального бизнеса по производству алюминиевой упаковки для напитков… В результате компания провела анализ ожидаемой возмещаемости денежных потоков, чтобы оценить справедливую стоимость долгосрочных активов, и зафиксировала убыток от обесценения в размере $435 млн», – говорится в документе.
Также в компании указали, что на рынок РФ в 2021 г. пришлось около 4% всей чистой выручки и 8% всей операционной прибыли. Российские предприятия Ball за этот период выпустили более 5,6 млрд банок.
Ball сообщила о сокращении российских операций и поиске покупателя локального бизнеса в марте 2022 г.
20 мая также американский производитель алюминиевой продукции Arconic Corporation объявил о решении о продаже российского бизнеса. Arconic пояснила, что компания провела тщательный анализ стратегических альтернатив «с учетом ограничений, наложенных на деятельность российским правительством, и в результате продолжающегося судебного спора с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России». В сообщении говорится, что конфликт на Украине сделал деятельность Arconic в России несостоятельной. В результате компания ожидает, что потери, связанные с продажей российского бизнеса, составят до $500 млн