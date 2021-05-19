Производители пива и напитков столкнулись с дефицитом алюминиевых банок

Проблема назревала уже несколько лет, говорит гендиректор производителя алюминиевой упаковки CanPack Арсен Давидян. Пивовары и производители безалкогольных напитков с каждым годом все больше продукции выпускают в алюминиевой таре. Кроме того, в России растет популярность энергетических напитков, которые чаще всего тоже продаются в такой упаковке. Ситуацию усугубила пандемия: потребители из кафе и ресторанов перетекли в розницу, что в целом увеличило продажи упакованной продукции. Быстро увеличить производство алюминиевой тары вслед за спросом пока не удается: поставщики оборудования в США, Великобритании и Евросоюзе не могут обеспечить потребности в полной мере, так как сами перегружены заказами, рассказывает Давидян. Представитель другого крупного производителя, Ball, на вопросы не ответил. Представители Coca-Cola и PepsiCo на вопросы не ответили.