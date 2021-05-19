Производители пива и напитков столкнулись с дефицитом алюминиевых банок

Производители пива и напитков столкнулись с дефицитом алюминиевых банокОни не смогут поставить часть продукции летом 2021 г.
Производители безалкогольных напитков столкнулись с дефицитом алюминиевых банок в России, рассказали «Ведомостям» несколько сотрудников производителей и продавцов такой продукции. Информацию о дефиците подтверждает и представитель Союза производителей соков, воды и напитков («Союзнапитки», в него входят PepsiCo, Coca-Cola и т. д.). Он называет ситуацию критичной: в самый разгар летнего сезона производители могут недопоставить продукцию и понести убытки.
Нехватка связана с тем, что из-за пандемии пивовары стали больше продавать упакованной продукции в магазинах, в связи с этим на 2021 г. они сделали запасы упаковки, в том числе алюминиевой, рассказывает гендиректор компании «Импульс-М» (выпускает энергетики) Антон Стельмаков. В результате ее теперь не хватает производителям газировки, энергетических напитков, а также и некоторым пивоварам. У «Импульс-М», например, дефицит составляет около 50% от потребности на летний сезон.
Дефицит алюминиевых банок и рост спроса со стороны пивной индустрии подтверждает директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям крупнейшей пивоваренной компании AB InBev Efes Ораз Дурдыев. Он обращает внимание на то, что пиво в алюминиевой банке относится к премиальной категории. Компания хоть и увеличивает выпуск продукции в другой упаковке (стеклянной или пластиковой), но это не соответствует запросу потребителя.
Проблема назревала уже несколько лет, говорит гендиректор производителя алюминиевой упаковки CanPack Арсен Давидян. Пивовары и производители безалкогольных напитков с каждым годом все больше продукции выпускают в алюминиевой таре. Кроме того, в России растет популярность энергетических напитков, которые чаще всего тоже продаются в такой упаковке. Ситуацию усугубила пандемия: потребители из кафе и ресторанов перетекли в розницу, что в целом увеличило продажи упакованной продукции. Быстро увеличить производство алюминиевой тары вслед за спросом пока не удается: поставщики оборудования в США, Великобритании и Евросоюзе не могут обеспечить потребности в полной мере, так как сами перегружены заказами, рассказывает Давидян. Представитель другого крупного производителя, Ball, на вопросы не ответил. Представители Coca-Cola и PepsiCo на вопросы не ответили.
Когда производители банок решат проблемы, неизвестно, говорит Стельмаков. Это создает риски срыва поставок в торговые сети и штрафов, говорит он. Представитель Алюминиевой ассоциации обещает, что баланс между спросом на алюминиевую банку и ее предложением установится уже в ближайшее время, не уточняя конкретных сроков. Ситуация наладится к сентябрю — октябрю, ссылается представитель ритейлера «Верный» на информацию от поставщиков. «Дефицита товара мы не ожидаем, поскольку на наших складах и у поставщиков имеются зарезервированные под нас товарные запасы», — говорит он. Однако, сверх заранее оговоренного количества они поставить не смогут, добавляет собеседник «Ведомостей». «Азбука вкуса» пока получила предупреждение о возможных изменениях в поставках только от одного партнера, говорит представитель ритейлера.
В период с апреля 2020 г. по март 2021 г. в алюминиевой банке продано на 10,3% пива и на 13,6% безалкогольных напитков больше по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, согласно данным NielsenIQ. Доля такой упаковки в продажах составляет 29,7% и 9,8% соответственно.
Для производителя привлекательность алюминиевых банок во многом связана с более низкой стоимостью и, как следствие, возможностью предложить лучшую цену, говорит Константин Локтев, директор по работе с ритейлерами «NielsenIQ Россия». Это интересно и покупателям — не только из-за выгодной цены, но и из-за тренда на ответственное потребление, поскольку алюминиевая банка является одним из самых экологичных типов упаковки, добавляет эксперт.
Переключение производителей на другую тару, скорее всего, приведет к удорожанию продукции и задержке поставок, говорит сотрудник одного из ритейлеров.