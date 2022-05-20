Американская Arconic продает алюминиевый бизнес в России

Самарский металлургический завод – один из крупнейших производителей алюминиевых полуфабрикатов в России. Завод был введен в эксплуатацию в 1960 г. В 1998 г. завод приобрела компания «Сибирский алюминий» Олега Дерипаски. В 2005 г. предприятие вошло в состав международной компании Alcoa. После разделения Alcoa в 2016 г. «Арконик СМЗ» является частью Arconic Corporation. Завод выпускает алюминиевые полуфабрикаты (листы, плиты, профили, панели, трубы, штамповки). В 2021 г. производство составило 260 000 т. Потребителями продукции являются предприятия авиационной, космической, упаковочной, судостроительной, автомобильной, строительной, нефтегазодобывающей промышленности, транспортного машиностроения и других отраслей. На предприятии работают около 3000 человек.