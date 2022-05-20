Американская Arconic продает алюминиевый бизнес в России

Американская Arconic продает алюминиевый бизнес в РоссииАналитики оценивают возможную стоимость сделки в $100–250 млн
Американский производитель алюминиевой продукции Arconic Corporation принял решение о продаже российского бизнеса, сообщила компания 20 мая. В России Arconic принадлежит Самарский металлургический завод («Арконик СМЗ»). «Компания намерена продать свой российский бизнес. <...> Компания приняла решение при поддержке совета директоров осуществить продажу актива в Самаре», – говорится в сообщении.
Arconic поясняет, что компания провела тщательный анализ стратегических альтернатив «с учетом ограничений, наложенных на деятельность российским правительством», и в результате продолжающегося судебного спора с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России». В сообщении говорится, что конфликт на Украине сделал деятельность Arconic в России несостоятельной. В результате компания ожидает, что потери, связанные с продажей российского бизнеса, составят до $500 млн.
Представитель «Арконик СМЗ» сообщил «Ведомостям», что завод продолжает работать в штатном режиме.
10 марта на фоне проведения Россией специальной военной операции на Украине Arconic заявила, что продолжит ведение деятельности в России, которая направлена лишь на выполнение действующих договорных обязательств, и приостановит согласование договоров по новым проектам.
Самарский металлургический завод – один из крупнейших производителей алюминиевых полуфабрикатов в России. Завод был введен в эксплуатацию в 1960 г. В 1998 г. завод приобрела компания «Сибирский алюминий» Олега Дерипаски. В 2005 г. предприятие вошло в состав международной компании Alcoa. После разделения Alcoa в 2016 г. «Арконик СМЗ» является частью Arconic Corporation. Завод выпускает алюминиевые полуфабрикаты (листы, плиты, профили, панели, трубы, штамповки). В 2021 г. производство составило 260 000 т. Потребителями продукции являются предприятия авиационной, космической, упаковочной, судостроительной, автомобильной, строительной, нефтегазодобывающей промышленности, транспортного машиностроения и других отраслей. На предприятии работают около 3000 человек.
В 2021 г. «Арконик СМЗ» получил выручку в $968 млн. Доля выручки самарского завода в общей выручке Arconic Corporation составила 16%. Доход от продаж продукции «Арконик СМЗ» на российском рынке в прошлом году вырос на 48,2% до $793 млн. Продажа алюминиевой продукции самарского завода на экспорт осуществлялась через представительство Arconic в Венгрии.
Основная причина желания Arconic продать российский бизнес – невозможность выводить заработанную в России прибыль за рубеж, поясняет управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. Одновременно с этим у компании не закрыты разбирательства с ФАС, которая обвиняет американскую компанию Elliott в незаконном получении косвенного контроля над предприятием, имеющим стратегическое значение для обороноспособности страны, напоминает он. В результате ФАС заблокировала возможности Arconic менять состав членов совета директоров и принимать решения о выплате дивидендов. При этом на текущую операционную деятельность никаких ограничений нет.
Для Arconic самарский завод имеет большое значение в силу производства баночной ленты и плоского проката, которые в значительных объемах идут на экспорт, отмечает независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. На долю предприятия приходится до 10% продаж всего Arconic, указывает он. Среди клиентов «Арконик СМЗ» – польская Canpack, американская Ball и, по всей видимости Airbus, отмечает эксперт.
Доля «Арконик СМЗ» на российском рынке составляет не менее 40%, причем в сегменте баночной ленты он является монополистом, подчеркивает Хазанов. Гришунин оценивает долю компании в 15–20% рынка. Он добавляет, что завод обеспечивает нужды как российского ВПК и авиакосмической отрасли, так и международных аэрокосмических корпораций. Риски потери части международного сбыта есть, но вряд ли зарубежные покупатели будут добровольно отказываться от сертифицированной продукции на фоне высоких цен на алюминий, считает эксперт.
По оценке Хазанова, рыночная цена актива $500 млн – $1 млрд, но за эти деньги продать его будет крайне сложно. Максимум, на что может рассчитывать Arconic, – выручить за него $100–200 млн, считает он.
Претендовать на покупку «Арконик СМЗ» в первую очередь может UC Rusal, которая поставляет на завод 200 000–250 000 т алюминия в год, предполагает Хазанов. UC Rusal может интегрировать завод в свой downstream–бизнес, включающий фольгопрокатные заводы и Красноярский металлургический завод, поясняет он.
Также, по мнению Хазанова, на актив могут претендовать Ступинская металлургическая компания (СМК), аффилированная с предприятием «Алюминий Металлург Рус» (Ростовская область). В случае покупки «Арконик СМЗ» «Алюминий Металлург Рус» сможет контролировать российский рынок – доля может составить не менее 60%, подсчитал аналитик. Еще одним претендентом может быть компания «Алюминиевые продукты», управляющая Каменск–Уральским металлургическим заводом (КУМЗ), продолжает Хазанов. Но у КУМЗ большие долги и покупка актива Arconic даже за минимальную цену в $100 млн может негативно сказаться на его финансовом состоянии, отмечает он.
Гришунин отмечает, что UC Rusal пока не изъявляла желание заниматься сложным переделом алюминия. По его мнению, покупателем может выступить госкорпорация «Ростех». Завод органично вольется в задачи возрождения отечественной гражданской авиации и поддержки ВПК, добавляет Гришунин. «Думаю, его продадут «Ростеху» с дисконтом от стоимости капвложений, которые туда направлены (по данным Arconic, она инвестировала в самарский завод более $500 млн. – «Ведомости»). Дисконт составит до 50%, но может оказаться и выше», – заключает аналитик.
В UC Rusal отказались от комментариев. «Ведомости» также направили запросы в Arconic, «Ростех», СМК и «Алюминиевые продукты».