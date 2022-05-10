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Великобритания повысила пошлины на платину и палладий из России

Металлы подорожали, но рост вряд ли будет долгосрочным
Василий Милькин
Великобритания повысила пошлины на платину и палладий из России / Илья Наймушин / РИА Новости

Правительство Великобритании 9 мая сообщило о повышении до 35% пошлины на импорт из России платины и палладия. Пошлины введены в рамках санкций против России из-за проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Новые санкции касаются импорта товаров в общей сложности на 1,4 млрд фунтов ($1,7 млрд) в год, говорится в сообщении. Великобритания ввела ограничения на поставки в Россию некоторых видов химической продукции, пластмасс, резины и оборудования на сумму более 250 млн фунтов (более $300 млн) в год.

«Россия является одной из ведущих стран – производителей платины и палладия и сильно зависит от Великобритании в плане экспорта продукции из платины и палладия», – говорится в сообщении британского правительства. По оценке кабинета министров, новые пошлины должны ограничить возможности России финансировать военные действия.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных