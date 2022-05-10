Великобритания повысила пошлины на платину и палладий из России

Правительство Великобритании 9 мая сообщило о повышении до 35% пошлины на импорт из России платины и палладия. Пошлины введены в рамках санкций против России из-за проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Новые санкции касаются импорта товаров в общей сложности на 1,4 млрд фунтов ($1,7 млрд) в год, говорится в сообщении. Великобритания ввела ограничения на поставки в Россию некоторых видов химической продукции, пластмасс, резины и оборудования на сумму более 250 млн фунтов (более $300 млн) в год.