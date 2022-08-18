H&M открыл большую часть магазинов в РФ для продажи оставшихся товаров

H&M приостановила работу в России после начала спецоперации России на Украине. 18 июля компания объявила об окончательном уходе из страны. 28 июля «Коммерсантъ» узнал, что H&M ищет покупателей для своего бизнеса в России. Данную информацию также подтвердили в Минпромторге.