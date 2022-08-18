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H&M открыл большую часть магазинов в РФ для продажи оставшихся товаров

Ведомости

Шведская H&M открыла 118 из примерно 120 магазинов, чтобы продать стоки товаров в России перед своим уходом, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«На данный момент открыто 118 магазинов, это большая часть имеющихся магазинов в России», — рассказали в пресс-службе ритейлера. Из них H&M открыла 98 точек, среди дочерних компаний Monki открыла 11 точек, Cos — 4, Other Stories — 3, Weekday — 2.

H&M приостановила работу в России после начала спецоперации России на Украине. 18 июля компания объявила об окончательном уходе из страны. 28 июля «Коммерсантъ» узнал, что H&M ищет покупателей для своего бизнеса в России. Данную информацию также подтвердили в Минпромторге.

2 августа магазины компании начали свою работу в торговых центрах «Авиапарк» и «Метрополис». Стоимость одежды осталась в пределах прежних цен. Покупателям стали доступны весенняя и летняя коллекции. Несмотря на опасения компании по поводу ажиотажа, большого количества посетителей в магазине не наблюдалось.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных