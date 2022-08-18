H&M открыл большую часть магазинов в РФ для продажи оставшихся товаров
Шведская H&M открыла 118 из примерно 120 магазинов, чтобы продать стоки товаров в России перед своим уходом, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
«На данный момент открыто 118 магазинов, это большая часть имеющихся магазинов в России», — рассказали в пресс-службе ритейлера. Из них H&M открыла 98 точек, среди дочерних компаний Monki открыла 11 точек, Cos — 4, Other Stories — 3, Weekday — 2.
2 августа магазины компании начали свою работу в торговых центрах «Авиапарк» и «Метрополис». Стоимость одежды осталась в пределах прежних цен. Покупателям стали доступны весенняя и летняя коллекции. Несмотря на опасения компании по поводу ажиотажа, большого количества посетителей в магазине не наблюдалось.
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