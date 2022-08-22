СМИ: немецкие концерны списали более 10 млрд евро после ухода из России
Немецкие концерны оценивают убытки, связанные с потерей российского рынка, на общую сумму более 10 млрд евро, об этом сообщила немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на собственный анализ финансовых отчетностей компаний ФРГ.
Уточняется, что компании больше не рассчитывают на получение дохода от материальных активов и ценных бумаг в России и Белоруссии и потому приняли решение не включать их больше в отчетность. В частности, немецкий энергоконцерн Uniper списал с баланса около 2 млрд евро в связи с проектом «Северный поток – 2» и российской дочерней компанией Unipro.
Ранее Uniper отчитался о рекордных убытках в размере 12,4 млрд евро, преимущественно из-за снижения поставок российского газа в Европу. Из них 6,5 млрд связаны с перебоями в поставках газа из России и с ожидаемыми будущими последствиями ограничения поставок топлива в страну. Также 2,7 млрд евро пришлись на обесценение доли Uniper в проекте «Северный поток – 2» и активов в российской электроэнергетике. Кроме того, большие расходы также связаны с тем, что энергоконцерн вынужден закупать газ у европейских поставщиков по ценам сильно выше тех, которые были прописаны в контракте с «Газпромом».
Для поддержки компании федеральное правительство, Uniper и Fortum договорились о пакете мер по стабилизации концерна. В частности, правительство ФРГ решило выкупить 30% акций компании, дополнительно профинансировать ее на 7,7 млрд евро. Кроме того, государственный банк развития (Kreditanstalt fur Wiederaufbau, KfW) должен будет увеличить сумму выдаваемых кредитов с 2 млрд до 9 млрд евро.
С 14 июня «Газпром» сократил поставки российского газа и тем самым нарушил свои договорные обязательства, сказано в отчете. С 16 июня Uniper получила только 40% от договорных объемов газа, от 167 млн куб. м. Сейчас объем поставляемого газа через «Северный поток» не превышает 33 млн куб. м, то есть не больше 20% от планового объема. 31 августа «Газпром» приостановит прокачку газа на три дня в связи с проведением плановых работ, об этом компания сообщила на прошлой неделе, после чего цены на газ в Европе ускорили рост. Сейчас стоимость ближайшего, сентябрьского, фьючерса превысила $3000 за тысячу куб. м, он торгуется по $3095, рост уже превысил 18%, следует из данных лондонской биржи ICE.
По данным газеты, по-прежнему владеет активами в России автопроизводитель Mercedes–Benz, который вложил около 2 млрд евро в российские «дочки» и имеет обязательства перед кредитными институтами на сумму около 1 млрд евро, сейчас эти вложения находятся под угрозой. Кроме того, концерну Siemens уход с российского рынка обошелся в 1,1 млрд евро.
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