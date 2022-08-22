СМИ: немецкие концерны списали более 10 млрд евро после ухода из России

С 14 июня «Газпром» сократил поставки российского газа и тем самым нарушил свои договорные обязательства, сказано в отчете. С 16 июня Uniper получила только 40% от договорных объемов газа, от 167 млн куб. м. Сейчас объем поставляемого газа через «Северный поток» не превышает 33 млн куб. м, то есть не больше 20% от планового объема. 31 августа «Газпром» приостановит прокачку газа на три дня в связи с проведением плановых работ, об этом компания сообщила на прошлой неделе, после чего цены на газ в Европе ускорили рост. Сейчас стоимость ближайшего, сентябрьского, фьючерса превысила $3000 за тысячу куб. м, он торгуется по $3095, рост уже превысил 18%, следует из данных лондонской биржи ICE.