«Лукойл» сообщил о покупке 100% акций ФК «Спартак» и его стадиона

Федун был президентом «Спартака» 18 лет, с 2004 г. Также он занимал пост вице-президента «Лукойла» с 1994 г. по 2022 г., когда он покинул должность по достижении пенсионного возраста и из-за семейных обстоятельств. До завершения сделки основными акционерами «Спартака» были Вагит Алекперов и Леонид Федун, которым в равной степени принадлежало по 36,7% акций футбольного клуба.