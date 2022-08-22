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Бизнес

«Лукойл» сообщил о покупке 100% акций ФК «Спартак» и его стадиона

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Компания «Лукойл» сообщила о приобретении 100% акций АО «Футбольный Клуб «Спартак-Москва», а также стадиона «Открытие Банк Арена», рассказали в пресс-службе «Лукойла». Сумма сделки не раскрывается.

«Лукойл» продолжит активное развитие клубной инфраструктуры, в частности, будут созданы условия для перевода Академии им. Фёдора Черенкова (московская футбольная детско-юношеская школа) в Тушино. Также Компания выступит инвестором строительства универсального спортивного зала и гостиницы для спортсменов и болельщиков в Тушино», – сказано в сообщении.

Помимо этого, Леонид Федун вышел из состава акционеров ФК, сложил полномочия президента, члена и председателя совета директоров АО «ФК «Спартак-Москва», он больше не будет принимать участие в управлении футбольным клубом.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что Федун может прекратить деятельность на посту президента футбольного клуба и передать полномочия экс-главе Российской футбольной премьер-лиги Ашоту Хачатурянцу. По другим данным, место Федуна мог занять первый вице-президент «Лукойла» Александр Матыцын. Однако в пресс-службе эту информацию опровергли и назвали ее «слухами».

Федун был президентом «Спартака» 18 лет, с 2004 г. Также он занимал пост вице-президента «Лукойла» с 1994 г. по 2022 г., когда он покинул должность по достижении пенсионного возраста и из-за семейных обстоятельств. До завершения сделки основными акционерами «Спартака» были Вагит Алекперов и Леонид Федун, которым в равной степени принадлежало по 36,7% акций футбольного клуба.

«Лукойл» является генеральным спонсором «Спартака» на протяжении более 20 лет – с 2000 г. Также среди других спонсоров ФК числятся сервис Яндекс Go, автопроизводитель Nissan, банк «Открытие» и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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