«Лукойл» сообщил о покупке 100% акций ФК «Спартак» и его стадиона
Компания «Лукойл» сообщила о приобретении 100% акций АО «Футбольный Клуб «Спартак-Москва», а также стадиона «Открытие Банк Арена», рассказали в пресс-службе «Лукойла». Сумма сделки не раскрывается.
«Лукойл» продолжит активное развитие клубной инфраструктуры, в частности, будут созданы условия для перевода Академии им. Фёдора Черенкова (московская футбольная детско-юношеская школа) в Тушино. Также Компания выступит инвестором строительства универсального спортивного зала и гостиницы для спортсменов и болельщиков в Тушино», – сказано в сообщении.
Помимо этого, Леонид Федун вышел из состава акционеров ФК, сложил полномочия президента, члена и председателя совета директоров АО «ФК «Спартак-Москва», он больше не будет принимать участие в управлении футбольным клубом.
Ранее некоторые СМИ сообщали, что Федун может прекратить деятельность на посту президента футбольного клуба и передать полномочия экс-главе Российской футбольной премьер-лиги Ашоту Хачатурянцу. По другим данным, место Федуна мог занять первый вице-президент «Лукойла» Александр Матыцын. Однако в пресс-службе эту информацию опровергли и назвали ее «слухами».
Федун был президентом «Спартака» 18 лет, с 2004 г. Также он занимал пост вице-президента «Лукойла» с 1994 г. по 2022 г., когда он покинул должность по достижении пенсионного возраста и из-за семейных обстоятельств. До завершения сделки основными акционерами «Спартака» были Вагит Алекперов и Леонид Федун, которым в равной степени принадлежало по 36,7% акций футбольного клуба.
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