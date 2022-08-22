Газета
Бизнес

Осенью цены на премиум-софт для Tesla вырастут до $15 000

Ведомости

Tesla планирует с 5 сентября повысить цену на премиальную опцию полного автономного вождения (Full Self-Driving, FSD) на 25%, об этом сообщил основатель и гендиректор компании Илон Маск. До повышения клиенты смогут приобрести эту опцию по $12 000, а по подписке – за $199 в месяц.

«После широкомасштабного выпуска бета-версии FSD 10.69.2 цена FSD вырастет до $15 000 в Северной Америке 5 сентября. Текущая цена будет доступна для заказов, сделанных до этой даты, но доставленных позже», – сказано в сообщении. При этом не уточняется, будут ли повышены цены на FSD по подписке. Телеканал CNBC отправил запрос Tesla, чтобы узнать, изменится ли величина подписной цены, однако в компании не предоставили оперативного комментария.

По данным CNBC, производитель электромобилей в конце августа также выпустит бета–версию FSD 10.69.1, которая позволит 10 000 водителям тестировать новые функции системы на дорогах общего пользования до их полной наладки, а через неделю – бета–версию 10.69.2, которая будет доступна остальной части клиентов. На ежегодном собрании акционеров Tesla 4 августа Маск заявил, что бета–версия FSD будет доступна всем, кто ее запросит, к концу этого года.

Уточняется, что все новые автомобили Tesla оснащаются стандартным пакетом функций для помощи водителю – софтом Autopilot, который с помощью функции круиз–контроля удерживает автомобиль в центре полосы и соблюдает скорость потока. Премиальный софт FSD включает в себя, в том числе, функции управления движением и навигацию на автопилоте, с помощью этого ПО осуществляется контроль скорости перед дорожными знаками и сигналами, а также софт позволяет автомобилю перестраиваться и включает за водителя поворотники.

Несмотря на это, Tesla призывает водителей сохранять внимательность и быть готовыми в любой момент взять на себя управление и торможение, поскольку технология не делает автомобили Tesla полностью автономными, подчеркивает компания.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных