Осенью цены на премиум-софт для Tesla вырастут до $15 000

Уточняется, что все новые автомобили Tesla оснащаются стандартным пакетом функций для помощи водителю – софтом Autopilot, который с помощью функции круиз–контроля удерживает автомобиль в центре полосы и соблюдает скорость потока. Премиальный софт FSD включает в себя, в том числе, функции управления движением и навигацию на автопилоте, с помощью этого ПО осуществляется контроль скорости перед дорожными знаками и сигналами, а также софт позволяет автомобилю перестраиваться и включает за водителя поворотники.