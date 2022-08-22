Осенью цены на премиум-софт для Tesla вырастут до $15 000
Tesla планирует с 5 сентября повысить цену на премиальную опцию полного автономного вождения (Full Self-Driving, FSD) на 25%, об этом сообщил основатель и гендиректор компании Илон Маск. До повышения клиенты смогут приобрести эту опцию по $12 000, а по подписке – за $199 в месяц.
«После широкомасштабного выпуска бета-версии FSD 10.69.2 цена FSD вырастет до $15 000 в Северной Америке 5 сентября. Текущая цена будет доступна для заказов, сделанных до этой даты, но доставленных позже», – сказано в сообщении. При этом не уточняется, будут ли повышены цены на FSD по подписке. Телеканал CNBC отправил запрос Tesla, чтобы узнать, изменится ли величина подписной цены, однако в компании не предоставили оперативного комментария.
По данным CNBC, производитель электромобилей в конце августа также выпустит бета–версию FSD 10.69.1, которая позволит 10 000 водителям тестировать новые функции системы на дорогах общего пользования до их полной наладки, а через неделю – бета–версию 10.69.2, которая будет доступна остальной части клиентов. На ежегодном собрании акционеров Tesla 4 августа Маск заявил, что бета–версия FSD будет доступна всем, кто ее запросит, к концу этого года.
Уточняется, что все новые автомобили Tesla оснащаются стандартным пакетом функций для помощи водителю – софтом Autopilot, который с помощью функции круиз–контроля удерживает автомобиль в центре полосы и соблюдает скорость потока. Премиальный софт FSD включает в себя, в том числе, функции управления движением и навигацию на автопилоте, с помощью этого ПО осуществляется контроль скорости перед дорожными знаками и сигналами, а также софт позволяет автомобилю перестраиваться и включает за водителя поворотники.
Несмотря на это, Tesla призывает водителей сохранять внимательность и быть готовыми в любой момент взять на себя управление и торможение, поскольку технология не делает автомобили Tesla полностью автономными, подчеркивает компания.
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