Total и Eni обнаружили крупное газовое месторождение на шельфе Кипра

Скважина Cronos-1 – четвертая разведочная скважина, пробуренная Eni Cyprus. Уточняется, что это второе открытие в шестом блоке после того, как компании обнаружили здесь газовое месторождение Calypso-1 в 2018 г. Eni и TotalEnergies начали бурение разведочной скважины Cronos-1 в ИЭЗ Кипра в конце мая 2022 г. Консорциум Eni Cyprus Limited и TotalEnergies EP Cyprus B.V. владеет лицензией с 2017 г.