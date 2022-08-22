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Total и Eni обнаружили крупное газовое месторождение на шельфе Кипра

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Французская энергетическая компания TotalEnergies и итальянская Eni, которые совместно занимаются разведкой природного газа на кипрском шельфе, обнаружили крупные газовые залежи в 160 км от побережья Кипра в шестом блоке исключительной экономической зоны (ИЭЗ) в скважине Cronos-1 на глубине 2287 м, сообщили в пресс-службах компаний.

«В расположенной примерно в 160 км к юго-западу от побережья Кипра Cronos-1 обнаружено несколько карбонатных коллекторов хорошего качества и подтверждено наличие газа глубиной более 260 м», – отметили во французской компании. По предварительным данным, залежи составляют примерно 2,5 трлн куб. футов газа, причем дополнительная скважина в этом районе имеет значительный потенциал роста и может показать дополнительные объемы, добавила Eni.

Скважина Cronos-1 – четвертая разведочная скважина, пробуренная Eni Cyprus. Уточняется, что это второе открытие в шестом блоке после того, как компании обнаружили здесь газовое месторождение Calypso-1 в 2018 г. Eni и TotalEnergies начали бурение разведочной скважины Cronos-1 в ИЭЗ Кипра в конце мая 2022 г. Консорциум Eni Cyprus Limited и TotalEnergies EP Cyprus B.V. владеет лицензией с 2017 г.

Оператором шестого блока является Eni Cyprus с долей 50% в партнерстве с TotalEnergies. Французская компания также является оператором нескольких блоков на Кипре, в том числе в блоках 7-м и 11-м, где ей принадлежит 50%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных