Total и Eni обнаружили крупное газовое месторождение на шельфе Кипра
Французская энергетическая компания TotalEnergies и итальянская Eni, которые совместно занимаются разведкой природного газа на кипрском шельфе, обнаружили крупные газовые залежи в 160 км от побережья Кипра в шестом блоке исключительной экономической зоны (ИЭЗ) в скважине Cronos-1 на глубине 2287 м, сообщили в пресс-службах компаний.
«В расположенной примерно в 160 км к юго-западу от побережья Кипра Cronos-1 обнаружено несколько карбонатных коллекторов хорошего качества и подтверждено наличие газа глубиной более 260 м», – отметили во французской компании. По предварительным данным, залежи составляют примерно 2,5 трлн куб. футов газа, причем дополнительная скважина в этом районе имеет значительный потенциал роста и может показать дополнительные объемы, добавила Eni.
Скважина Cronos-1 – четвертая разведочная скважина, пробуренная Eni Cyprus. Уточняется, что это второе открытие в шестом блоке после того, как компании обнаружили здесь газовое месторождение Calypso-1 в 2018 г. Eni и TotalEnergies начали бурение разведочной скважины Cronos-1 в ИЭЗ Кипра в конце мая 2022 г. Консорциум Eni Cyprus Limited и TotalEnergies EP Cyprus B.V. владеет лицензией с 2017 г.
Оператором шестого блока является Eni Cyprus с долей 50% в партнерстве с TotalEnergies. Французская компания также является оператором нескольких блоков на Кипре, в том числе в блоках 7-м и 11-м, где ей принадлежит 50%.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.