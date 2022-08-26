В Siemens Energy объяснили ситуацию с турбинами для «Северного потока»

В середине июня прокачка газа по «Северному потоку» снизилась до 40% от номинальной мощности газопровода в 150,6 млн куб. м в сутки. К концу июля объемы поставок энергоносителя уменьшились уже до 20%. Причиной этого стали проблемы с турбинами. Часть из них находились в Канаде, которые страна не могла вернуть России после ремонта из-за санкций. Другую турбину пришлось остановить для планового технического обслуживания.