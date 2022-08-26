В Siemens Energy объяснили ситуацию с турбинами для «Северного потока»
«Объявление канадского министра иностранных дел является подтверждением выданного в порядке исключения разрешения, предоставленного правительством Канады в июле на транспортировку в целом шести турбин для газопровода "Северный поток" в Германию. Одна из турбин находится в Мюльхайме уже несколько недель», — сообщили в Siemens Energy.
Там также уточнили, что ситуация с техническим обслуживанием газовых турбин для «Северного потока» не изменилась.
Ранее глава канадского МИДа Мелани Жоли заявила, что Канада намерена передать Германии еще пять турбин для «Северного потока». «Таковым было решение, которое мы приняли. Это именно то, о чем нас попросила Германия», — сказала она.
Позже заявление Жоли прокомментировали в «Газпроме». В компании подчеркнули, что ни одна из турбин для компрессорной станции (КС) «Портовая», которая обеспечивает прокачку газа по трубопроводу «Северный поток», сейчас не находится на ремонте в Канаде.
В середине июня прокачка газа по «Северному потоку» снизилась до 40% от номинальной мощности газопровода в 150,6 млн куб. м в сутки. К концу июля объемы поставок энергоносителя уменьшились уже до 20%. Причиной этого стали проблемы с турбинами. Часть из них находились в Канаде, которые страна не могла вернуть России после ремонта из-за санкций. Другую турбину пришлось остановить для планового технического обслуживания.
В результате переговоров с Германией Оттава согласилась передать все шесть турбин, проходящих техническое обслуживание в Монреале, «Газпрому» и отправила одну из них в ФРГ.
Однако турбину так и не принял «Газпром» из-за юридической неопределенности. В начале августа зампред правления компании Виталий Маркелов заявил, что газовая монополия готова принять турбину в случае получения гарантий неприменения санкций.
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