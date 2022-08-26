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В Siemens Energy объяснили ситуацию с турбинами для «Северного потока»

Ведомости

Компания Siemens Energy прокомментировала слова главы МИД Канады Мелани Жоли об отправке в Германию турбин для «Северного потока». В компании подчеркнули, что заявление министра относилось к уже существующим договоренностям, передает агентство «РИА Новости».

«Объявление канадского министра иностранных дел является подтверждением выданного в порядке исключения разрешения, предоставленного правительством Канады в июле на транспортировку в целом шести турбин для газопровода "Северный поток" в Германию. Одна из турбин находится в Мюльхайме уже несколько недель», — сообщили в Siemens Energy.

Там также уточнили, что ситуация с техническим обслуживанием газовых турбин для «Северного потока» не изменилась. 

Ранее глава канадского МИДа Мелани Жоли заявила, что Канада намерена передать Германии еще пять турбин для «Северного потока». «Таковым было решение, которое мы приняли. Это именно то, о чем нас попросила Германия», — сказала она.

Позже заявление Жоли прокомментировали в «Газпроме». В компании подчеркнули, что ни одна из турбин для компрессорной станции (КС) «Портовая», которая обеспечивает прокачку газа по трубопроводу «Северный поток», сейчас не находится на ремонте в Канаде.

В середине июня прокачка газа по «Северному потоку» снизилась до 40% от номинальной мощности газопровода в 150,6 млн куб. м в сутки. К концу июля объемы поставок энергоносителя уменьшились уже до 20%. Причиной этого стали проблемы с турбинами. Часть из них находились в Канаде, которые страна не могла вернуть России после ремонта из-за санкций. Другую турбину пришлось остановить для планового технического обслуживания.

В результате переговоров с Германией Оттава согласилась передать все шесть турбин, проходящих техническое обслуживание в Монреале, «Газпрому» и отправила одну из них в ФРГ. 

Однако турбину так и не принял «Газпром» из-за юридической неопределенности. В начале августа зампред правления компании Виталий Маркелов заявил, что газовая монополия готова принять турбину в случае получения гарантий неприменения санкций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных