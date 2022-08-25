Канада передаст Германии оставшиеся пять турбин для «Северного потока»

Проблема с возвращением «Газпрому» турбины не раз становилась причиной сокращения поставок газа по «Северному потоку». В середине июня они уменьшились до 40%. А уже в конце июля прокачка газа сократилась еще на 20%, поскольку «Газпром» вывел из эксплуатации еще один газотурбинный двигатель на компрессорной станции «Портовая». В компании пояснили, что у оборудования закончился срок межремонтной наработки до капитального ремонта.