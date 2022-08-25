Канада передаст Германии оставшиеся пять турбин для «Северного потока»
Канада передаст Германии оставшиеся пять турбин для «Северного потока». Об этом заявила глава МИД Канады Мелани Жоли в интервью каналу CBC.
«Таковым было решение, которое мы приняли. Это именно то, о чем нас попросила Германия», — сказала она.
Жоли добавила, что Канада не хочет давать Москве возможности для оправданий, чтобы Россия использовала поставки газа как инструмент давления на Европу.
Проблема с возвращением «Газпрому» турбины не раз становилась причиной сокращения поставок газа по «Северному потоку». В середине июня они уменьшились до 40%. А уже в конце июля прокачка газа сократилась еще на 20%, поскольку «Газпром» вывел из эксплуатации еще один газотурбинный двигатель на компрессорной станции «Портовая». В компании пояснили, что у оборудования закончился срок межремонтной наработки до капитального ремонта.
С 31 августа по 2 сентября «Газпром» остановит единственный газоперекачивающий агрегат, который работает на компрессорной станции (КС) «Портовая». Решение связано с проведением техобслуживания и планово-предупредительных работ.
Из-за введенных против России санкций Канада вернуть оборудование в Россию не может. В результате переговоров с Германией Оттава согласилась передать все шесть турбин, проходящих техническое обслуживание в Монреале, «Газпрому» и отправила одну из них в ФРГ.
Однако турбину так и не принял «Газпром» из-за из-за юридической неопределенности. В начале августа зампред правления компании Виталий Маркелов заявил, что газовая монополия готова принять турбину в случае получения гарантий неприменения санкций.
В Германии утверждают, что турбина готова к отправке. В начале августа канцлер страны Олаф Шольц заявил, что Россия может забрать ее в любой момент, для этого необходимо только ее участие — следует предоставить необходимую информацию для прохождения таможни.
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