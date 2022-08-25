«Газпром» заявил об отсутствии в Канаде турбин «Северного потока»

Всего на КС «Портовая» имеется шесть ГПА Industrial Trent 60, поясняли ранее в «Газпроме». В каждом из них установлено по одной турбине SGT-A65 мощностью 52 МВт (все обслуживает Siemens). Кроме того, имеется так называемый «обменный фонд» – еще две турбины аналогичной мощности, которые заменяют рабочие при их выводе в ремонт. Ранее одна их таких турбин из «обменного фонда», по данным «Газпрома», прошла ремонт в Канаде и сейчас находится в Германии, а вторая – так и не смогла отправиться на плановое техобслуживание.