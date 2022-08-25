«Газпром» заявил об отсутствии в Канаде турбин «Северного потока»На фоне планирующейся остановки трубопровода цены на газ в ЕС превысили $3200 за 1000 кубометров
«Газпром» в официальном сообщении 25 августа заявил, что ни одна из турбин для компрессорной станции (КС) «Портовая», которая обеспечивает прокачку газа по трубопроводу «Северный поток», сейчас не находится на ремонте в Канаде.
Это заявление было сделано в ответ на слова министра иностранных дел Канады Мелани Жоли. Чиновник поздно вечером 24 августа по московскому времени заявила о готовности вернуть Германии пять турбин для прокачки газа по «Северному потоку». Оборудование, по ее данным, находится на ремонте в Монреале.
Всего на КС «Портовая» имеется шесть ГПА Industrial Trent 60, поясняли ранее в «Газпроме». В каждом из них установлено по одной турбине SGT-A65 мощностью 52 МВт (все обслуживает Siemens). Кроме того, имеется так называемый «обменный фонд» – еще две турбины аналогичной мощности, которые заменяют рабочие при их выводе в ремонт. Ранее одна их таких турбин из «обменного фонда», по данным «Газпрома», прошла ремонт в Канаде и сейчас находится в Германии, а вторая – так и не смогла отправиться на плановое техобслуживание.
Заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач не исключает, что МИД Канады имеет в виду турбины, которые пока «физически не поставлены для ремонта в Канаду». Отсюда, по мнению эксперта, и возникла путаница. По его мнению, Германия пытается надавить на Канаду с целью получения от нее гарантий возврата турбин из ремонта. «Это могло быть ключевой целью визита в Канаду канцлера Германии Олафа Шольца», – предположил он.
В начале лета проблема с возвращением из Канады «Газпрому» турбины Siemens привела к значительному снижению прокачки газа по «Северному потоку». В середине июня прокачка по этому маршруту снизилась до 40% от номинальной мощности газопровода в 150,6 млн куб. м в сутки.
Сейчас эта турбина находится в Германии. Но «Газпром» не готов забрать ее из-за юридической неопределенности и опасений, что санкции ЕС, Великобритании и Канады не позволят ее эксплуатировать в РФ, пояснял ранее зампред правления «Газпрома» Виталий Маркелов.
Срок межремонтных работ подходил и у других газоперекачивающих агрегатов (ГПА) производства Siemens на «Портовой». Они были остановлены один за другим, с конца июля объемы прокачки по «Северному потоку» снизились до 33 млн куб. м в сутки (20% от номинальной мощности).
Планируемая остановка «Северного потока» привела к ралли на газовом рынке ЕС. 25 августа биржевые цены на газ в Европе превысили $3200 за 1000 куб. м впервые с 8 марта, рост в отдельные моменты составил более 7,3% к предыдущей торговой сессии, следует из данных лондонской биржи ICE.