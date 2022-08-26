Coca-Cola станет продавать в России напиток марки «Добрый кола»
Coca-Cola HBC станет продавать напиток, который ранее назывался Coca-Cola, под брендом «Добрый кола». Об этом сообщил основатель сети быстрого питания «Теремок» Михаил Гончаров, передает «Интерфакс».
«Мы получили уведомление от Coca-Cola о том, что напиток теперь будет "Добрый кола" называться, тот, который ранее был Coca-Cola. Мы попробуем его продавать», – рассказал он.
При этом подразделение компании в России, отмечает агентство, переименовано в Multon Partners (ООО «Мултон партнерс»). По мнению Гончарова, именно на популярности сока «Добрый», который выпускает компания «Мултон», и будут строиться продажи напитка. Ему придется конкурировать с российскими компаниями, запустившими производство собственной колы.
Агентство также указывает на письмо гендиректора Coca-Cola HBC Зорана Богдановича к сотрудникам, в котором тот заявил о прекращении производства и продажи брендов Coca-Cola в России. Multon Partners сконцентрируется на продаже местных брендов «Добрый», «Богатый» и «Моя семья».
8 марта Coca-Cola (бренды Coca-Cola, Sprite, Fanta, Rich, «Добрый» и др.) объявила о приостановке деятельности в России. Позднее дистрибутор продукции — компания «Coca-Cola HBC Россия» – сообщала, что планирует повысить цены на свой ассортимент на треть. В тот же день, что и Coca-Cola, о приостановке продаж напитков Pepsi-Cola, 7up и Mirinda, а также инвестиций и рекламной деятельности в российской юрисдикции объявила PepsiCo.
В июне уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов заявил, что продукцию Coca-Cola можно ввозить в Россию по параллельному импорту. Однако Минсельхоз сообщил, что не планирует включать газировку в список товаров, разрешенных к параллельному импорту.
По данным Wildberries, продажи безалкогольных напитков Coca-Cola и Pepsi с 1 мая по 20 июля выросли на 320% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, писал Forbes. Среди возможных причин — увеличение продавцов этих напитков на маркетплейсе: их число выросло в три раза по сравнению с мартовскими показателями и в шесть — по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Coca-Cola HBC понесла единовременный ущерб в размере $195 млн в первом полугодии из-за расходов, связанных с прекращением продажи напитков Coca-Cola на территории России.
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