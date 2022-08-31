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Миллер: Siemens не может обеспечить регулярный ремонт турбин «Северного потока»

Ведомости

Немецкая компания Siemens не имеет никакой возможности проводить регулярный капитальный ремонт турбин «Северного потока», заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер в эфире телеканала «Россия-1».

«Компания Siemens на сегодняшний день практически не имеет никакой возможности обеспечивать регулярные капитальные ремонты наших газоперекачивающих агрегатов. Компании Siemens просто-напросто эти работы проводить негде», — заявил Миллер (цитата по «РИА Новости»).

Накануне «Газпром» прекратил поставки газа в Европу по «Северному потоку» и начал планово-предупредительные работы на газоперекачивающем агрегате. Работу турбины было решено приостановить на три дня, вплоть до 3 сентября. При отсутствии технических неисправностей прокачка газа по трубопроводу возобновится утром 3 сентября до 20% от планового объема, то есть до 33 млн куб. м в сутки.

По словам представителей «Газпрома», технические работы на «Северном потоке» будут выполнены вместе со специалистами из Siemens. По технической документации немецкой компании обслуживание турбины необходимо проводить каждые 1000 часов ее работы: нужно осматривать, очищать корпус, проверять работоспособность клапанов и настраивать систему регулирования воздуха. В самой Siemens опровергли свое участие в работах на газопроводе.

Новости о приостановке «Северного потока» сказались на ценах энергоресурсов. Сегодня, 31 августа, стоимость ближайшего, октябрьского, фьючерса на природный газ на хабе TTF в Нидерландах на открытии росла на 5% и превышала $2900. Но сейчас стоимость уже опустилась на 8%, цены снизились до 243 евро за МВтч, или около $2551 за 1000 куб. м с учетом текущего курса на международном рынке, следует из данных лондонской биржи ICE.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных