Миллер: Siemens не может обеспечить регулярный ремонт турбин «Северного потока»

Новости о приостановке «Северного потока» сказались на ценах энергоресурсов. Сегодня, 31 августа, стоимость ближайшего, октябрьского, фьючерса на природный газ на хабе TTF в Нидерландах на открытии росла на 5% и превышала $2900. Но сейчас стоимость уже опустилась на 8%, цены снизились до 243 евро за МВтч, или около $2551 за 1000 куб. м с учетом текущего курса на международном рынке, следует из данных лондонской биржи ICE.