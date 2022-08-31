Миллер: Siemens не может обеспечить регулярный ремонт турбин «Северного потока»
Накануне «Газпром» прекратил поставки газа в Европу по «Северному потоку» и начал планово-предупредительные работы на газоперекачивающем агрегате. Работу турбины было решено приостановить на три дня, вплоть до 3 сентября. При отсутствии технических неисправностей прокачка газа по трубопроводу возобновится утром 3 сентября до 20% от планового объема, то есть до 33 млн куб. м в сутки.
По словам представителей «Газпрома», технические работы на «Северном потоке» будут выполнены вместе со специалистами из Siemens. По технической документации немецкой компании обслуживание турбины необходимо проводить каждые 1000 часов ее работы: нужно осматривать, очищать корпус, проверять работоспособность клапанов и настраивать систему регулирования воздуха. В самой Siemens опровергли свое участие в работах на газопроводе.
Новости о приостановке «Северного потока» сказались на ценах энергоресурсов. Сегодня, 31 августа, стоимость ближайшего, октябрьского, фьючерса на природный газ на хабе TTF в Нидерландах на открытии росла на 5% и превышала $2900. Но сейчас стоимость уже опустилась на 8%, цены снизились до 243 евро за МВтч, или около $2551 за 1000 куб. м с учетом текущего курса на международном рынке, следует из данных лондонской биржи ICE.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.