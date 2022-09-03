После ухода Coca-Cola из России в магазинах вырос ассортимент напитков со вкусом колы
В первом полугодии 2022 г. в российских торговых сетях стало продаваться больше напитков со вкусом колы, сообщает РБК со ссылкой на данные исследовательской компании NielsenIQ.
Аналитики отметили, что в январе–июле 2021 г. в торговых сетях продавалось 169 марок газированных напитков со вкусом колы. За семь месяцев этого года количество напитков со вкусом колы выросло на 10%: в торговых сетях было представлено уже 186 брендов. В NielsenIQ отмечают, что расчеты велись по товарным позициям, у которых были «не нулевые продажи».
В марте компания Coca-Cola (бренды Coca-Cola, Sprite, Fanta, Rich, «Добрый» и др.) объявила о приостановке деятельности в России. Тогда же компания PepsiCo сообщила, что не будет больше продавать свои напитки брендов Mirinda, 7Up и Pepsi Cola на российском рынке, а также приостанавливает инвестиции и рекламную деятельность, но при этом продолжит продавать товары первой необходимости, в том числе молочную продукцию и детские смеси.
После ухода этих брендов с российского рынка доля напитков-аналогов в этой нише постепенно стала расти. В мае компания «Очаково» выпустила свои аналоги зарубежных брендов — Cool Cola, Fancy и Street.
В августе производитель безалкогольных напитков «Черноголовка» заявил, что собирается занять 50% российского рынка, объем которого приближается к $9 млрд. Чтобы удовлетворить растущий спрос, компания строит завод «Аквалайф» в Подмосковье. Его площадь составит 40 000 кв. м, а на строительство объекта потратят более 3 млрд руб. Первый этап строительства планируют завершить в марте 2023 г.