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После ухода Coca-Cola из России в магазинах вырос ассортимент напитков со вкусом колы

Ведомости

В первом полугодии 2022 г. в российских торговых сетях стало продаваться больше напитков со вкусом колы, сообщает РБК со ссылкой на данные исследовательской компании NielsenIQ.

Аналитики отметили, что в январе–июле 2021 г. в торговых сетях продавалось 169 марок газированных напитков со вкусом колы. За семь месяцев этого года количество напитков со вкусом колы выросло на 10%: в торговых сетях было представлено уже 186 брендов. В NielsenIQ отмечают, что расчеты велись по товарным позициям, у которых были «не нулевые продажи».

В марте компания Coca-Cola (бренды Coca-Cola, Sprite, Fanta, Rich, «Добрый» и др.) объявила о приостановке деятельности в России. Тогда же компания PepsiCo сообщила, что не будет больше продавать свои напитки брендов Mirinda, 7Up и Pepsi Cola на российском рынке, а также приостанавливает инвестиции и рекламную деятельность, но при этом продолжит продавать товары первой необходимости, в том числе молочную продукцию и детские смеси.

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После ухода этих брендов с российского рынка доля напитков-аналогов в этой нише постепенно стала расти. В мае компания «Очаково» выпустила свои аналоги зарубежных брендов — Cool Cola, Fancy и Street.

В августе производитель безалкогольных напитков «Черноголовка» заявил, что собирается занять 50% российского рынка, объем которого приближается к $9 млрд. Чтобы удовлетворить растущий спрос, компания строит завод «Аквалайф» в Подмосковье. Его площадь составит 40 000 кв. м, а на строительство объекта потратят более 3 млрд руб. Первый этап строительства планируют завершить в марте 2023 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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