У российского производителя сигарет West и Davidoff сменился основной акционер
У «Интернэшнл Тобакко Групп», производителя табачной продукции Davidoff, West, Jadé, P&S и «Максим», сменился основной собственник, сообщает РБК со ссылкой на данные ЕГРЮЛ. Уточняется, что мажоритарным акционером компании с долей 75% стал Николай Тяка.
Издание отмечает, что Тяка является партнером владельцев табачного дистрибутора «Мегаполис» Игоря Кесаева и Сергея Кациева. Forbes оценивал их состояния в $2,6 млрд и $1,7 млрд соответственно.
На данный момент Николай Тяка владеет долей компании «Меркурий Пропертиз», специализирующейся на недвижимости. Кесаев является держателем контрольного пакета акций в 46%, Кациев — миноритарный акционер компании.
Известно также, что до 2019 г. Николай Тяка занимался развитием фермерского хозяйства, связанного с оптовой продажей сельскохозяйственной продукции.
«Интернэшнл Тобакко Групп» — бывший актив Imperial Brands, которая первой из табачных компаний 9 марта объявила о приостановке производства, прекращении продаж и маркетинговой деятельности на территории России. В компании уточняли, что решение связано с «невозможностью поддерживать полноценное производство на фоне серьезных сбоев в бизнес-процессах».
15 марта Imperial Brands сообщила о старте переговоров с российским юрлицом о передаче ему бизнеса в России. В апреле 2022 г. британская компания заявила о передаче российского бизнеса местным инвесторам и о списании по этой сделке 225 млн фунтов стерлингов.