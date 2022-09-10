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У российского производителя сигарет West и Davidoff сменился основной акционер

Ведомости

У «Интернэшнл Тобакко Групп», производителя табачной продукции Davidoff, West, Jadé, P&S и «Максим», сменился основной собственник, сообщает РБК со ссылкой на данные ЕГРЮЛ. Уточняется, что мажоритарным акционером компании с долей 75% стал Николай Тяка.

Издание отмечает, что Тяка является партнером владельцев табачного дистрибутора «Мегаполис» Игоря Кесаева и Сергея Кациева. Forbes оценивал их состояния в $2,6 млрд и $1,7 млрд соответственно.

На данный момент Николай Тяка владеет долей компании «Меркурий Пропертиз», специализирующейся на недвижимости. Кесаев является держателем контрольного пакета акций в 46%, Кациев — миноритарный акционер компании.

Известно также, что до 2019 г. Николай Тяка занимался развитием фермерского хозяйства, связанного с оптовой продажей сельскохозяйственной продукции.

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«Интернэшнл Тобакко Групп» — бывший актив Imperial Brands, которая первой из табачных компаний 9 марта объявила о приостановке производства, прекращении продаж и маркетинговой деятельности на территории России. В компании уточняли, что решение связано с «невозможностью поддерживать полноценное производство на фоне серьезных сбоев в бизнес-процессах».

15 марта Imperial Brands сообщила о старте переговоров с российским юрлицом о передаче ему бизнеса в России. В апреле 2022 г. британская компания заявила о передаче российского бизнеса местным инвесторам и о списании по этой сделке 225 млн фунтов стерлингов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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