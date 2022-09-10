У российского производителя сигарет West и Davidoff сменился основной акционер

15 марта Imperial Brands сообщила о старте переговоров с российским юрлицом о передаче ему бизнеса в России. В апреле 2022 г. британская компания заявила о передаче российского бизнеса местным инвесторам и о списании по этой сделке 225 млн фунтов стерлингов.