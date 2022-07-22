Табачная компания Philip Morris уйдет из России до конца 2022 года
Американская компания Philip Morris International, которая производит сигареты марок Marlboro, Parliament, Bond, а также бездымные системы нагревания табака Iqos, собирается уйти из России до конца 2022 г. Такое заявление сделал в интервью Bloomberg генеральный директор компании Яцек Ольчак.
Глава компании назвал процесс сворачивания бизнеса в стране «довольно сложным». По его словам, российский рынок является седьмым по величине для Philip Morris, а доля табачной продукции производителя на нем составляет 27%.
«Мы прилагаем все усилия, чтобы завершить наше присутствие в России, но я не думаю, что это произойдет в течение следующего квартала. Это может быть завершено примерно к концу года», — рассказал Ольчак.
В начале марта на фоне спецоперации России на Украине Philip Morris приостановила все инвестиции в России, в том числе запуск новых продуктов. Причиной такого решения компания назвала «продолжающиеся сбои в цепочке поставок и меняющуюся нормативно-правовую базу».
Тогда же об уходе из России объявила еще одна компания – производитель табачной продукции British American Tobacco. В конце апреля деятельность в стране прекратила табачная компания Imperial Brands. Концерн заявил, что передаст свой российский бизнес местным инвесторам. Позже планами продажи бизнеса в России поделилась и компания Japan Tobacco.
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