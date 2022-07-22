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Табачная компания Philip Morris уйдет из России до конца 2022 года

Ведомости

Американская компания Philip Morris International, которая производит сигареты марок Marlboro, Parliament, Bond, а также бездымные системы нагревания табака Iqos, собирается уйти из России до конца 2022 г. Такое заявление сделал в интервью Bloomberg генеральный директор компании Яцек Ольчак.

Глава компании назвал процесс сворачивания бизнеса в стране «довольно сложным». По его словам, российский рынок является седьмым по величине для Philip Morris, а доля табачной продукции производителя на нем составляет 27%.

«Мы прилагаем все усилия, чтобы завершить наше присутствие в России, но я не думаю, что это произойдет в течение следующего квартала. Это может быть завершено примерно к концу года», — рассказал Ольчак.

В начале марта на фоне спецоперации России на Украине Philip Morris приостановила все инвестиции в России, в том числе запуск новых продуктов. Причиной такого решения компания назвала «продолжающиеся сбои в цепочке поставок и меняющуюся нормативно-правовую базу».

Тогда же об уходе из России объявила еще одна компания – производитель табачной продукции British American Tobacco. В конце апреля деятельность в стране прекратила табачная компания Imperial Brands. Концерн заявил, что передаст свой российский бизнес местным инвесторам. Позже планами продажи бизнеса в России поделилась и компания Japan Tobacco.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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