Philip Morris приостановит инвестиции в России
Табачный концерн Philip Morris объявил о приостановке запланированных инвестиций в России, включая запуск новых продуктов, говорится в сообщении пресс-службы. Компания также активизировала планы по сокращению своих производственных операций в России на фоне «продолжающихся сбоев в цепочке поставок и меняющейся нормативно-правовой базы».
«Учитывая ситуацию, совет директоров и руководство решили приостановить все наши планируемые инвестиции в России и активировать планы по сокращению наших производственных операций. Мы будем поддерживать наших сотрудников в России в течение этого периода, в том числе продолжая выплачивать им заработную плату», — заявил исполнительный директор PMI Яцек Ольчак, его слова приводятся в сообщении.
Согласно заявлению, в 2021 г. на Россию приходилось около 10% продаж сигарет и нагреваемого табака и около 6% глобальной выручки PMI. Компания открыла свое первое представительство в России в 1992 г., она имеет более 3200 сотрудников по стране. Портфель брендов включает марки Marlboro, L&M, Bond Street, Parliament и др. Компания также выпускает табачные стики для своих систем нагревания табака Iqos.
Первой табачной компанией, объявившей о приостановке деятельности в России, стала Imperial Brands. Она приостанавливает производство, прекращает продажи и маркетинговую деятельность на территории России. В пресс-службе российского подразделения Imperial Brands сообщили «Ведомостям», что такое решение связано с «невозможностью поддерживать полноценное производство на фоне серьезных сбоев в бизнес-процессах, в том числе по причине нехватки материалов».
Imperial Brands в России производит сигареты и табачную продукцию под брендами Davidoff, West, Jadé, P&S, «Максим» и myblu.