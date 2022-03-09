Philip Morris приостановит инвестиции в России

Согласно заявлению, в 2021 г. на Россию приходилось около 10% продаж сигарет и нагреваемого табака и около 6% глобальной выручки PMI. Компания открыла свое первое представительство в России в 1992 г., она имеет более 3200 сотрудников по стране. Портфель брендов включает марки Marlboro, L&M, Bond Street, Parliament и др. Компания также выпускает табачные стики для своих систем нагревания табака Iqos.