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Бизнес

Philip Morris приостановит инвестиции в России

Ведомости

Табачный концерн Philip Morris объявил о приостановке запланированных инвестиций в России, включая запуск новых продуктов, говорится в сообщении пресс-службы. Компания также активизировала планы по сокращению своих производственных операций в России на фоне «продолжающихся сбоев в цепочке поставок и меняющейся нормативно-правовой базы».

«Учитывая ситуацию, совет директоров и руководство решили приостановить все наши планируемые инвестиции в России и активировать планы по сокращению наших производственных операций. Мы будем поддерживать наших сотрудников в России в течение этого периода, в том числе продолжая выплачивать им заработную плату», — заявил исполнительный директор PMI Яцек Ольчак, его слова приводятся в сообщении.

Согласно заявлению, в 2021 г. на Россию приходилось около 10% продаж сигарет и нагреваемого табака и около 6% глобальной выручки PMI. Компания открыла свое первое представительство в России в 1992 г., она имеет более 3200 сотрудников по стране. Портфель брендов включает марки Marlboro, L&M, Bond Street, Parliament и др. Компания также выпускает табачные стики для своих систем нагревания табака Iqos.

Первой табачной компанией, объявившей о приостановке деятельности в России, стала Imperial Brands. Она приостанавливает производство, прекращает продажи и маркетинговую деятельность на территории России. В пресс-службе российского подразделения Imperial Brands сообщили «Ведомостям», что такое решение связано с «невозможностью поддерживать полноценное производство на фоне серьезных сбоев в бизнес-процессах, в том числе по причине нехватки материалов».

Imperial Brands в России производит сигареты и табачную продукцию под брендами Davidoff, West, Jadé, P&S, «Максим» и myblu.

Ранее по теме: Imperial Brands первая из табачных компаний объявила об уходе из России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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