РБК узнал о возможной смене названий холодильников Coca-Cola и PepsiCo в России

После начала специальной военной операции на Украине Coca-Cola и PepsiCo начали сокращать свое присутствие в России. В частности, они приняли решение приостановить инвестиции в маркетинг и отказаться от производства и продажи на российском рынке своих глобальных брендов напитков — Coca-Cola, Fanta, Sprite и Pepsi, 7UP и Mirinda соответственно.