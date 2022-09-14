РБК узнал о возможной смене названий холодильников Coca-Cola и PepsiCo в России
Уточняется, что изменение внешнего вида и смена бренда на устройстве коснется около 600 000 аппаратов, 400 000 из которых принадлежит бренду Coca-Cola и не менее 200 000 — PepsiCo. Таким образом совокупный объем техники оценил источник, близкий к компаниям, и сотрудник одного из российских дистрибьюторов промышленного холодильного оборудования Frigoglass (работает с Coca-Cola).
По словам последнего, ребрендинг холодильников будет проходить медленно в связи с большим количеством оборудования. Другие причины, по которым смена бренда будет проходить постепенно, связаны с необходимостью сохранить связь потребителей с уходящими компаниями, а также с маркетинговым бюджетом, которого пока недостаточно, считает источник издания.
После начала специальной военной операции на Украине Coca-Cola и PepsiCo начали сокращать свое присутствие в России. В частности, они приняли решение приостановить инвестиции в маркетинг и отказаться от производства и продажи на российском рынке своих глобальных брендов напитков — Coca-Cola, Fanta, Sprite и Pepsi, 7UP и Mirinda соответственно.
В результате те предприятия, которые занимались производством напитков Coca-Cola, сосредоточились на выпуске и продаже местных брендов — соков «Добрый», Rich и «Моя семья». Владелец российских заводов Coca-Cola Hellenic Bottling Company (Coca-Cola HBC) в июле сменил название на Multon Partners. В августе отгрузки брендов российского подразделения Coca-Cola почти прекратились, магазины сейчас распродают запасы ее газировки.
Тогда же стало известно, что вместо напитка с привычным названием появится бренд «Добрый кола». Уточняется, что напитку придется конкурировать с другими российскими компаниями, запустившими производство собственной колы. По данным исследовательской компании NielsenIQ, за семь месяцев этого года количество напитков со вкусом колы выросло на 10%: в торговых сетях было представлено уже 186 брендов.
PepsiCo сейчас продолжает продавать другую продукцию, в том числе молочные продукты и детское питание локальных брендов. Также компания запустила продажи напитков под брендами Evervess, Frustyle и лимонада «Русский дар».
Однако судьба брендированных холодильников, за размещение которых крупная сетевая розница получала дополнительный доход от производителей, сейчас остается неопределенной. Однако объемы этих вознаграждений зависят, в том числе, от оборота каждого конкретного розничного игрока, подчеркнули собеседники издания. Магазины несетевой розницы могли получать за временное размещение холодильников ретро-бонусы, зависящие от физического объема реализации. Пока компании не сообщили о своем официальном решении партнерам.
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