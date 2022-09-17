Bloomberg: глобальный рынок алмазов разделился из-за санкций против «Алросы»
Глобальный рынок драгоценных камней разделился на два лагеря из-за санкций против российской компании «Алроса», сообщает Bloomberg со ссылкой на источник в отрасли. Группа покупателей из Индии и Бельгии тайно скупает большие объемы добытых в России алмазов на выгодных условиях, в то время как многие западные компании пытаются отказаться от российской продукции.
Источники агентства называют среди крупнейших покупателей индийские компании Kiran Gems и Shree Ramkrishna Exports Pvt. Но достоверную информацию о сделках получить затруднительно из-за того, что российская компания скрыла свою отчетность.
Агентство отмечает, что такие гиганты рынка драгоценных металлов, как Tiffany & Co. и Signet Jewelers, сотрудничают с компанией De Beers, конкурентом «Алросы». Но источники утверждают, что она располагает не таким уж и большим количеством сырья. В целом западные поставщики обеспокоены недостатком мелких и дешевых алмазов на фоне ограничений.
Bloomberg отмечает, что скрытый характер сделок многих компаний с Россией говорит о том, что российские драгоценные камни, скорее всего, скоро окажутся и на западных рынках. По информации агентства, в условиях санкций российское сырье проходит цепочку из десяти покупателей.
24 марта власти Великобритании ввели санкции в отношении «Алросы», которые предполагают заморозку активов холдинга в стране. В начале апреля санкции против компании ввели США, ЕС, Канада и Австралия. После введения санкций от закупок российских бриллиантов отказались швейцарская группа Richemont (владеет брендами Cartier, Van Cleef & Arpels, Piaget и Jaeger-LeCoultre) и принадлежащая LVMH американская Tiffany & Co.
В мае агентство сообщило, что санкции США в отношении компании «Алроса», которая поставляет около трети необработанных алмазов в мире, вызвали панику в отрасли. Многие ювелирные компании, в том числе Tiffany & Co., заявили о планах приостановить продажу российских бриллиантов, однако стали искать обходные пути через Индию – крупнейшего поставщика граненых бриллиантов.