Bloomberg: глобальный рынок алмазов разделился из-за санкций против «Алросы»

Глобальный рынок драгоценных камней разделился на два лагеря из-за санкций против российской компании «Алроса», сообщает Bloomberg со ссылкой на источник в отрасли. Группа покупателей из Индии и Бельгии тайно скупает большие объемы добытых в России алмазов на выгодных условиях, в то время как многие западные компании пытаются отказаться от российской продукции.