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Bloomberg: глобальный рынок алмазов разделился из-за санкций против «Алросы»

Ведомости

Глобальный рынок драгоценных камней разделился на два лагеря из-за санкций против российской компании «Алроса», сообщает Bloomberg со ссылкой на источник в отрасли. Группа покупателей из Индии и Бельгии тайно скупает большие объемы добытых в России алмазов на выгодных условиях, в то время как многие западные компании пытаются отказаться от российской продукции.

Источники агентства называют среди крупнейших покупателей индийские компании Kiran Gems и Shree Ramkrishna Exports Pvt. Но достоверную информацию о сделках получить затруднительно из-за того, что российская компания скрыла свою отчетность.

Агентство отмечает, что такие гиганты рынка драгоценных металлов, как Tiffany & Co. и Signet Jewelers, сотрудничают с компанией De Beers, конкурентом «Алросы». Но источники утверждают, что она располагает не таким уж и большим количеством сырья. В целом западные поставщики обеспокоены недостатком мелких и дешевых алмазов на фоне ограничений.

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Bloomberg отмечает, что скрытый характер сделок многих компаний с Россией говорит о том, что российские драгоценные камни, скорее всего, скоро окажутся и на западных рынках. По информации агентства, в условиях санкций российское сырье проходит цепочку из десяти покупателей.

24 марта власти Великобритании ввели санкции в отношении «Алросы», которые предполагают заморозку активов холдинга в стране. В начале апреля санкции против компании ввели США, ЕС, Канада и Австралия. После введения санкций от закупок российских бриллиантов отказались швейцарская группа Richemont (владеет брендами Cartier, Van Cleef & Arpels, Piaget и Jaeger-LeCoultre) и принадлежащая LVMH американская Tiffany & Co.

В мае агентство сообщило, что санкции США в отношении компании «Алроса», которая поставляет около трети необработанных алмазов в мире, вызвали панику в отрасли. Многие ювелирные компании, в том числе Tiffany & Co., заявили о планах приостановить продажу российских бриллиантов, однако стали искать обходные пути через Индию – крупнейшего поставщика граненых бриллиантов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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