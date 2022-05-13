Bloomberg сообщил о проблемах в алмазной отрасли из-за антироссийских санкций
Санкции США в отношении российской горнодобывающей компании «Алроса», которая поставляет около трети необработанных алмазов в мире, вызвали панику в отрасли, сообщил Bloomberg. Многие ювелирные компании, в том числе Tiffany & Co., заявили о планах приостановить продажу российских бриллиантов, однако теперь делегации компаний ищут обходные пути через Индию – крупнейшего поставщика граненых бриллиантов.
Агентство отметило, что США закупают в Индии почти половину алмазов. Перебои в поставках могут стоить Индии $2,5 млрд в этом квартале, или почти 10% от ее годового объема продаж. Сейчас санкции США разрешают импорт бриллиантов из Индии, однако законодатели настаивают на закрытии лазейки. В условиях неопределенности индийские продавцы готовятся указывать происхождение каждого камня и перенаправлять российские алмазы на более дружественные рынки Китая, юго-восточной Азии и ОАЭ.
Вице-председатель индийского совета по продвижению экспорта драгоценных камней и ювелирных изделий Випул Шах сообщил, что Индия экспортирует в США российские алмазы, которые были поставлены до введения санкций, однако их запасы закончатся к началу июня.
Второй по величине поставщик алмазов в мире — De Beers — также ограничен в возможности увеличить добычу. Сейчас его шахты работают на полную мощность, однако маловероятно, что компания нарастит добычу до 2024 г., когда будет завершено расширение на ее флагманском руднике в Южной Африке.
Шах отметил, что потеря доступа к российским алмазам в долгосрочной перспективе приведет к опустошению отрасли, поставит под угрозу тысячи рабочих мест в Индии и ударит по крупным центрам торговли по всему миру. По его словам, в мире не открываются новые шахты, где можно добывать бриллианты, поэтому зависимость Индии огромна. Драгоценные камни и ювелирные изделия занимают третье место по экспортным доходам Индии – за прошлый финансовый год они принесли $39 млрд.
Алмазные дилеры в Нью-Йорке также сообщили, что за последние месяцы бизнес «застопорился». Консультант Leon Diamond Ави Давидофф рассказал, что клиенты теперь спрашивают, поступают ли камни из России.
Источники издания рассказали, что «Алроса» отменила свою последнюю сделку в апреле и вряд ли продаст крупные партии алмазов в мае. Они сообщили, что делегация компании посетила Индию в апреле и встретилась там с клиентами и торговыми компаниями, чтобы обсудить продажу алмазов через обходной путь, однако переговоры оказались безрезультатными. В «Алросе» отказались от комментариев.