Bloomberg сообщил о проблемах в алмазной отрасли из-за антироссийских санкций

Шах отметил, что потеря доступа к российским алмазам в долгосрочной перспективе приведет к опустошению отрасли, поставит под угрозу тысячи рабочих мест в Индии и ударит по крупным центрам торговли по всему миру. По его словам, в мире не открываются новые шахты, где можно добывать бриллианты, поэтому зависимость Индии огромна. Драгоценные камни и ювелирные изделия занимают третье место по экспортным доходам Индии – за прошлый финансовый год они принесли $39 млрд.