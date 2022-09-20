«Коммерсантъ» узнал детали ухода H&M с российского рынка
Шведский ритейлер H&M начнет уход с российского рынка с закрытия магазинов в городах Сибири и Дальнего Востока, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника на рынке торговой недвижимости.
Один из собеседником отметил, что в центральной части России H&M планирует сворачивать бизнес постепенно. Первым делом компания будет закрывать наименее рентабельные точки.
Как уточняет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные CORE.XP, за Уралом у H&M есть 20 магазинов. Предполагается, что они прекратят работу к концу октября. В пресс-службе компании на запрос газеты не ответили.
В марте 2022 г. на фоне начала спецоперации России на Украине и антироссийских санкций H&M сообщил о приостановке деятельности в стране. 18 июля компания объявила об окончательном уходе из России.
Также появилась информация, что ритейл в начале августа откроет свои магазины, чтобы распродать оставшуюся одежду. 2 августа магазины компании начали свою работу в торговых центрах «Авиапарк» и «Метрополис». 18 августа в пресс-службе H&M сообщили, что открылась большая часть магазинов.
В начале сентября в сети появились сообщения о том, что магазины H&M закроются в России 30 ноября. Позже в пресс-службе компании отметили, что официальной даты закрытия пока что нет, а магазины продолжат работать до тех пор, пока большая часть вещей не будет распродана.
Кроме того, в конце июля «Коммерсантъ» узнал, что H&M ищет покупателей для своего бизнеса в России. Информацию также подтвердили в Минпромторге. По данным газеты, в выставленные на продажу активы входит портфель прав аренды на около 170 магазинов в 65 городах России, распределительный центр площадью 57 700 кв. м и запасы товаров на 30 недель, стоимость которых оценивается в $210 млн.
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