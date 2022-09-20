«Коммерсантъ» узнал детали ухода H&M с российского рынка

Кроме того, в конце июля «Коммерсантъ» узнал, что H&M ищет покупателей для своего бизнеса в России. Информацию также подтвердили в Минпромторге. По данным газеты, в выставленные на продажу активы входит портфель прав аренды на около 170 магазинов в 65 городах России, распределительный центр площадью 57 700 кв. м и запасы товаров на 30 недель, стоимость которых оценивается в $210 млн.