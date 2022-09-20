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«Коммерсантъ» узнал детали ухода H&M с российского рынка

Ведомости

Шведский ритейлер H&M начнет уход с российского рынка с закрытия магазинов в городах Сибири и Дальнего Востока, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника на рынке торговой недвижимости.

Один из собеседником отметил, что в центральной части России H&M планирует сворачивать бизнес постепенно. Первым делом компания будет закрывать наименее рентабельные точки.

Как уточняет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные CORE.XP, за Уралом у H&M есть 20 магазинов. Предполагается, что они прекратят работу к концу октября. В пресс-службе компании на запрос газеты не ответили.

В марте 2022 г. на фоне начала спецоперации России на Украине и антироссийских санкций H&M сообщил о приостановке деятельности в стране. 18 июля компания объявила об окончательном уходе из России.

Также появилась информация, что ритейл в начале августа откроет свои магазины, чтобы распродать оставшуюся одежду. 2 августа магазины компании начали свою работу в торговых центрах «Авиапарк» и «Метрополис». 18 августа в пресс-службе H&M сообщили, что открылась большая часть магазинов.

В начале сентября в сети появились сообщения о том, что магазины H&M закроются в России 30 ноября. Позже в пресс-службе компании отметили, что официальной даты закрытия пока что нет, а магазины продолжат работать до тех пор, пока большая часть вещей не будет распродана.

Кроме того, в конце июля «Коммерсантъ» узнал, что H&M ищет покупателей для своего бизнеса в России. Информацию также подтвердили в Минпромторге. По данным газеты, в выставленные на продажу активы входит портфель прав аренды на около 170 магазинов в 65 городах России, распределительный центр площадью 57 700 кв. м и запасы товаров на 30 недель, стоимость которых оценивается в $210 млн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных