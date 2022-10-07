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Российский бизнес OBI может провести ребрендинг

Ведомости

Российский бизнес сети магазинов товаров для дома и сада OBI подал заявку на смену регистрационного товарного знака, об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Роспатента. Уточняется, что в конце сентября компания подала заявку на регистрацию товарного знака HOBI, а в начале октября — OBBI. Компания также зарегистрировала новый домен h-obi.ru.

По информации издания, в OBI рассматривают разные сценарии дальнейшего развития бизнеса. Главным приоритетом для компании является наращивание продаж, уточнили собеседники газеты.

Собеседники «Коммерсанта» считают, что ребрендинг произойдет не раньше 2023 г., если учитывать сроки регистрации товарных знаков в Роспатенте. Кроме того, гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров не исключает, что компания подаст еще несколько заявок в Роспатент. По его словам, объем инвестиций в ребрендинг компании может превысить 1,5–2 млн руб. на один гипермаркет.

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Использование бренда OBI является временным, компания планирует постепенно перезапустить гипермаркеты под новой торговой маркой, говорится на сайте торговой сети. По словам, партнера One Story Ольги Сумишевской, после закрытия сделки по передаче активов у российского бизнеса OBI в России было около 6 месяцев, в течение которых компания могла использовать прежний товарный знак.

OBI работает в России с 2003 г. Сейчас в сеть входит 27 гипермаркетов и около 4900 сотрудников, следует из информации на сайте компании. 17 марта немецкая OBI GmH объявила о приостановке работы магазинов в России и в апреле объявила о передаче российского бизнеса в доверительное управление, после чего в конце апреля – начале мая торговые точки OBI возобновили работу в России. Позже в середине июля ФАС одобрила сделку по приобретению группы строительно-инвестиционных компаний MAX, в середине августа бизнесмен Йозеф Лиокумович рассказал, что 60% российского бизнеса OBI достались ему за 600 руб., кто стал владельцем остальных 40% — неизвестно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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