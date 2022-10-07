Российский бизнес OBI может провести ребрендинг

OBI работает в России с 2003 г. Сейчас в сеть входит 27 гипермаркетов и около 4900 сотрудников, следует из информации на сайте компании. 17 марта немецкая OBI GmH объявила о приостановке работы магазинов в России и в апреле объявила о передаче российского бизнеса в доверительное управление, после чего в конце апреля – начале мая торговые точки OBI возобновили работу в России. Позже в середине июля ФАС одобрила сделку по приобретению группы строительно-инвестиционных компаний MAX, в середине августа бизнесмен Йозеф Лиокумович рассказал, что 60% российского бизнеса OBI достались ему за 600 руб., кто стал владельцем остальных 40% — неизвестно.