ФАС разрешила группе MAX купить российский бизнес OBI
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала ходатайство ООО «Группа строительно-инвестиционных компаний MAX» о приобретении российского бизнеса OBI, сообщила пресс-служба регулятора.
В результате группа МАХ покупает 100% акций российской сети DIY-магазинов, принадлежавших немецкой OBI (ООО «Сделай своими руками» и ООО «Сделай своими руками Северо-Запад»), а также ООО «ОБИ прямой импорт и поставки». Кроме того, компании переходит 58% акций ООО «Сделай своими руками - Казань». О намерении группы МАХ совершить сделку стало известно в апреле.
«Группа инвестиционно-строительных компаний MAX» разрабатывает строительные проекты. OBI занимается торговлей непродовольственными товарами, оказанием коммунальных услуг и представлением зданий в аренду. По мнению службы, заключение сделки не приведет к ограничению конкуренции на этих рынках», — пояснили в ФАС.
Немецкая DIY-сеть OBI работала в России с 2003 г. и состояла из 27 гипермаркетов. Всего в российских магазинах работали 4 900 человек. В марте компания объявила о приостановке деятельности в России и о продаже бизнеса местному инвестору. Российские магазины сети возобновили работу в конце апреля — начале мая. Временным управляющим активами для их передачи новому инвестору стал основатель консалтинговой группы «Аудит груп» и юридического агентства «Сезар консалтинг» Борис Любошиц.
Согласно данным ЕГРЮЛ, владельцем группы МАХ является Илья Колобков. Компания специализируется на разработке строительных проектов. Колобкову также принадлежит 50% в ООО «Самис», которое занимается строительством жилых и нежилых зданий.
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