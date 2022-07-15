Газета
Бизнес

ФАС разрешила группе MAX купить российский бизнес OBI

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала ходатайство ООО «Группа строительно-инвестиционных компаний MAX» о приобретении российского бизнеса OBI, сообщила пресс-служба регулятора.

В результате группа МАХ покупает 100% акций российской сети DIY-магазинов, принадлежавших немецкой OBI (ООО «Сделай своими руками» и ООО «Сделай своими руками Северо-Запад»), а также ООО «ОБИ прямой импорт и поставки». Кроме того, компании переходит 58% акций ООО «Сделай своими руками - Казань». О намерении группы МАХ совершить сделку стало известно в апреле.

«Группа инвестиционно-строительных компаний MAX» разрабатывает строительные проекты. OBI занимается торговлей непродовольственными товарами, оказанием коммунальных услуг и представлением зданий в аренду. По мнению службы, заключение сделки не приведет к ограничению конкуренции на этих рынках», — пояснили в ФАС.

Немецкая DIY-сеть OBI работала в России с 2003 г. и состояла из 27 гипермаркетов. Всего в российских магазинах работали 4 900 человек. В марте компания объявила о приостановке деятельности в России и о продаже бизнеса местному инвестору. Российские магазины сети возобновили работу в конце апреля — начале мая. Временным управляющим активами для их передачи новому инвестору стал основатель консалтинговой группы «Аудит груп» и юридического агентства «Сезар консалтинг» Борис Любошиц.

Согласно данным ЕГРЮЛ, владельцем группы МАХ является Илья Колобков. Компания специализируется на разработке строительных проектов. Колобкову также принадлежит 50% в ООО «Самис», которое занимается строительством жилых и нежилых зданий.

Ранее по теме: ФАС назвала покупателя сети магазинов OBI в России

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных