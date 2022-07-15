ФАС разрешила группе MAX купить российский бизнес OBI

Немецкая DIY-сеть OBI работала в России с 2003 г. и состояла из 27 гипермаркетов. Всего в российских магазинах работали 4 900 человек. В марте компания объявила о приостановке деятельности в России и о продаже бизнеса местному инвестору. Российские магазины сети возобновили работу в конце апреля — начале мая. Временным управляющим активами для их передачи новому инвестору стал основатель консалтинговой группы «Аудит груп» и юридического агентства «Сезар консалтинг» Борис Любошиц.