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ФАС назвала покупателя сети магазинов OBI в России

Ведомости

«Группа инвестиционно-строительных компаний MAX» планирует приобрести сеть магазинов товаров для дома и сада OBI, сообщает пресс-служба Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Там подтвердили получение соответствующего ходатайства.

«Служба в установленном порядке оценит влияние сделок на российский рынок потребительских товаров», — следует из сообщения ФАС. Ранее сообщалось, что сеть OBI возобновит работу всех российских гипермаркетов до конца майских праздников. В компании отметили, что магазины сети будут открываться поэтапно: к 1 мая начнут работать магазины в Москве и Санкт-Петербурге, а до 11 мая — остальные магазины в регионах. Также возобновят работу сайт и мобильное приложение, возможно возобновление работы и интернет-магазина.

12 апреля стало известно, что немецкая OBI GmbH подписала соглашение о реализации российского бизнеса с неназванным инвестором, который будет развивать компанию на территории страны, скорее всего, с постепенным отказом от товарного знака OBI. До закрытия сделки сеть будет передана в управление основателю консалтинговой группы «Аудит груп» Борису Любошицу. Последний эту информацию подтвердил. 

Некоторые иностранные компании, в том числе IKEA и OBI, начали объявлять о приостановке работы в России на фоне спецоперации на Украине, антироссийских санкций и наблюдавшегося ранее падения курса рубля. Об уходе из страны сообщили некоторые зарубежные энергетические компании, сети магазинов одежды и товаров для дома, сети быстрого питания и т. д.

Ранее по теме: OBI возобновит работу магазинов в России до конца майских праздников

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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