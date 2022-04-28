ФАС назвала покупателя сети магазинов OBI в России

«Служба в установленном порядке оценит влияние сделок на российский рынок потребительских товаров», — следует из сообщения ФАС. Ранее сообщалось, что сеть OBI возобновит работу всех российских гипермаркетов до конца майских праздников. В компании отметили, что магазины сети будут открываться поэтапно: к 1 мая начнут работать магазины в Москве и Санкт-Петербурге, а до 11 мая — остальные магазины в регионах. Также возобновят работу сайт и мобильное приложение, возможно возобновление работы и интернет-магазина.



12 апреля стало известно, что немецкая OBI GmbH подписала соглашение о реализации российского бизнеса с неназванным инвестором, который будет развивать компанию на территории страны, скорее всего, с постепенным отказом от товарного знака OBI. До закрытия сделки сеть будет передана в управление основателю консалтинговой группы «Аудит груп» Борису Любошицу. Последний эту информацию подтвердил.