«Интер РАО» приобрела доли Siemens Energy в российских предприятиях
По словам одного из собеседников агентства, «Интер РАО» уже получила все необходимые разрешения.
По данным ЕГРЮЛ, структура компании – голландская RAO Intertech B.V. – 11 октября стала собственником воронежского завода Siemens Energy – ООО «Воронежский трансформатор», которым владела немецкая Siemens Energy Global.
Обе сделки «Интерфаксу» подтвердили в «Интер РАО»: представитель компании сообщил, что «среди текущих целей приобретения — организация инспекций газовых турбин зарубежного производства, которые сейчас невозможны в связи с уходом специалистов и компаний». В «Интер РАО» считают, что приобретение этих активов дополнит другие инжиниринговые активы компании, приобретенные в 2021 г., поскольку они «занимаются в том числе строительством энергосетевых объектов». «Эффект от сделок мы увидим несколько позже, но необходимо подчеркнуть, что спрос на современные турбины и трансформаторы в ближайшее время будет огромный, а сервисные услуги необходимы всем энергокомпаниям, у которых установлено зарубежное генерирующее оборудование», – говорится в комментарии «Интер РАО».
В начале августа из отчетности Siemens Energy стало известно, что компания также намерена вывести все активы из России этой осенью. Ожидается, что Siemens Energy закончит реструктуризацию российского подразделения бизнеса уже в III квартале 2022 г. «В третьем квартале Siemens Energy начала реструктуризацию своей деятельности в России, что повлияло на результат подразделения газа и электроэнергии на 0,2 млрд евро», — говорится в сообщении компании. Siemens Energy работала в России с 1852 г.