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Бизнес

«Интер РАО» приобрела доли Siemens Energy в российских предприятиях

Ведомости

Компания «Интер РАО» выкупила 65%-ную долю Siemens Energy в совместном с «Силовыми машинами» предприятии – ленинградском «Сименс Технологии газовых турбин» (СТГТ), сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источники на энергорынке и компанию-покупателя.

По словам одного из собеседников агентства, «Интер РАО» уже получила все необходимые разрешения.

По данным ЕГРЮЛ, структура компании – голландская RAO Intertech B.V. – 11 октября стала собственником воронежского завода Siemens Energy – ООО «Воронежский трансформатор», которым владела немецкая Siemens Energy Global.  

Обе сделки «Интерфаксу» подтвердили в «Интер РАО»: представитель компании сообщил, что «среди текущих целей приобретения — организация инспекций газовых турбин зарубежного производства, которые сейчас невозможны в связи с уходом специалистов и компаний». В «Интер РАО» считают, что приобретение этих активов дополнит другие инжиниринговые активы компании, приобретенные в 2021 г., поскольку они «занимаются в том числе строительством энергосетевых объектов». «Эффект от сделок мы увидим несколько позже, но необходимо подчеркнуть, что спрос на современные турбины и трансформаторы в ближайшее время будет огромный, а сервисные услуги необходимы всем энергокомпаниям, у которых установлено зарубежное генерирующее оборудование», – говорится в комментарии «Интер РАО».

12 мая немецкий концерн Siemens приступил к процедуре прекращения всей производственной и операционной деятельности в России. Компания приняла такое решение на фоне санкций после начала специальной военной операции на Украине.

В начале августа из отчетности Siemens Energy стало известно, что компания также намерена вывести все активы из России этой осенью. Ожидается, что Siemens Energy закончит реструктуризацию российского подразделения бизнеса уже в III квартале 2022 г. «В третьем квартале Siemens Energy начала реструктуризацию своей деятельности в России, что повлияло на результат подразделения газа и электроэнергии на 0,2 млрд евро», — говорится в сообщении компании. Siemens Energy работала в России с 1852 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных