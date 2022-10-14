«Интер РАО» приобрела доли Siemens Energy в российских предприятиях

Обе сделки «Интерфаксу» подтвердили в «Интер РАО»: представитель компании сообщил, что «среди текущих целей приобретения — организация инспекций газовых турбин зарубежного производства, которые сейчас невозможны в связи с уходом специалистов и компаний». В «Интер РАО» считают, что приобретение этих активов дополнит другие инжиниринговые активы компании, приобретенные в 2021 г., поскольку они «занимаются в том числе строительством энергосетевых объектов». «Эффект от сделок мы увидим несколько позже, но необходимо подчеркнуть, что спрос на современные турбины и трансформаторы в ближайшее время будет огромный, а сервисные услуги необходимы всем энергокомпаниям, у которых установлено зарубежное генерирующее оборудование», – говорится в комментарии «Интер РАО».