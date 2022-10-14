«Росатом» подаст документы на строительство первой АЭС в Саудовской Аравии
«Россия является мировым лидером в области атомной энергетики, и с учетом того, что Саудовская Аравия планирует сегодня реализовать первый проект по строительству атомной электростанции, "Росатом" участвует в конкурсе на реализацию этого проекта... В ближайшее время будут представлены необходимые соответствующие документы», – рассказал он.
Новак также отметил, что сотрудничество в этой сфере не ограничится строительством АЭС, а будет касаться использования мирного атома в целом.
Межправительственное соглашение по мирному атому было подписано между Россией и Саудовской Аравией в середине 2015 г. В том же году Саудовская Аравия объявила о намерениях построить 16 энергоблоков до 2030 г. Общая стоимость строительства достигает $100 млрд. Согласно планам страны, выработка электроэнергии на АЭС должна покрывать 20% потребности Саудовской Аравии.
В 2018 г. «Росатом» подал заявку на участие в тендере на строительство двух энергоблоков АЭС в Саудовской Аравии. В 2019 г. стало известно о выдаче властями США шести разрешений для американских компаний на сотрудничество с Саудовской Аравией в области ядерной энергетики. Как сообщали тогда СМИ, американские компании рассчитывали принять участие в строительстве как минимум двух атомных электростанций.
Летом 2021 г. министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд заявил, что сотрудничество с Россией включает сферу атомной энергетики, проектирование и строительство реакторов в королевстве, передавал ТАСС.
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