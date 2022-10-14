«Росатом» подаст документы на строительство первой АЭС в Саудовской Аравии

В 2018 г. «Росатом» подал заявку на участие в тендере на строительство двух энергоблоков АЭС в Саудовской Аравии. В 2019 г. стало известно о выдаче властями США шести разрешений для американских компаний на сотрудничество с Саудовской Аравией в области ядерной энергетики. Как сообщали тогда СМИ, американские компании рассчитывали принять участие в строительстве как минимум двух атомных электростанций.