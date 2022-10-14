Кабмин выделит 1,6 млрд рублей на компенсации за конфискованные на Украине фуры

В марте, вскоре после начала российской спецоперации Украинская железная дорога («Укрзализныця», УЗ) официально объявила о национализации российских грузовых вагонов, находящихся на территории страны. Всего их в тот момент, как писали тогда «Ведомости», на Украине было около 15 000 единиц. Тогда же российские перевозчики начали жаловаться и на экспроприацию своих фур Украиной. Украинские власти руководствовались законом «О передаче, принудительном изъятии и получении имущества в условиях правового режима военного положения и чрезвычайного положения», подписанным 3 марта президентом страны Владимиром Зеленским.