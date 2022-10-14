Кабмин выделит 1,6 млрд рублей на компенсации за конфискованные на Украине фуры
Правительство выделит российским автоперевозчикам, чей транспорт был конфискован на Украине, более 1,6 млрд руб., соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Всего субсидии, как ожидается, получат 73 компании, у которых на территории Украины до сих пор удерживаются 139 грузовиков и 128 полуприцепов.
«Стандартные условия страхования транспортных средств и их грузов по КАСКО не предусматривают возможности компенсировать страхователям ущерб, причинённый из-за военных мероприятий», – отметили в пресс-службе правительства.
В марте, вскоре после начала российской спецоперации Украинская железная дорога («Укрзализныця», УЗ) официально объявила о национализации российских грузовых вагонов, находящихся на территории страны. Всего их в тот момент, как писали тогда «Ведомости», на Украине было около 15 000 единиц. Тогда же российские перевозчики начали жаловаться и на экспроприацию своих фур Украиной. Украинские власти руководствовались законом «О передаче, принудительном изъятии и получении имущества в условиях правового режима военного положения и чрезвычайного положения», подписанным 3 марта президентом страны Владимиром Зеленским.
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