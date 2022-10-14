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Кабмин выделит 1,6 млрд рублей на компенсации за конфискованные на Украине фуры

Ведомости

Правительство выделит российским автоперевозчикам, чей транспорт был конфискован на Украине, более 1,6 млрд руб., соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Всего субсидии, как ожидается, получат 73 компании, у которых на территории Украины до сих пор удерживаются 139 грузовиков и 128 полуприцепов.

«Стандартные условия страхования транспортных средств и их грузов по КАСКО не предусматривают возможности компенсировать страхователям ущерб, причинённый из-за военных мероприятий», – отметили в пресс-службе правительства.

В марте, вскоре после начала российской спецоперации Украинская железная дорога («Укрзализныця», УЗ) официально объявила о национализации российских грузовых вагонов, находящихся на территории страны. Всего их в тот момент, как писали тогда «Ведомости», на Украине было около 15 000 единиц. Тогда же российские перевозчики начали жаловаться и на экспроприацию своих фур Украиной. Украинские власти руководствовались законом «О передаче, принудительном изъятии и получении имущества в условиях правового режима военного положения и чрезвычайного положения», подписанным 3 марта президентом страны Владимиром Зеленским.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных