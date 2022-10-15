«Известия» узнали о массовой миграции компаний с российскими корнями в отечественные офшоры

Ранее сообщалось, что Евросоюз планирует включить Россию в серый список юрисдикций для целей налогообложения. Главный предлог для включения в этот перечень — наличие в стране вредоносных налоговых режимов, в случае России это САР. Евросоюз предъявил два требования к этому режиму: компания должна создать реальные офисы с сотрудниками при переезде в САР, а возможность пользоваться этим режимом должна быть предоставлена и российским холдингам. До этого это могли сделать только иностранные юрлица, перерегистрировавшись в России и получив статус международной холдинговой компании (МХК).