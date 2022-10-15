Газета
Бизнес

«Известия» узнали о массовой миграции компаний с российскими корнями в отечественные офшоры

Ведомости

С начала 2022 г. 49 международных компаний с «русскими корнями» из-за санкций в отношении России переехали в отечественные офшоры — специальные административные районы (САР). Этот показатель в два раза превышает статистику за весь 2021 г., пишут «Известия» со ссылкой на Минэкономразвития.

Специальные административные районы — это территории с льготным налоговым режимом для инвесторов, созданные в 2018 г. ради репатриации капитала и защиты бизнеса с российскими корнями от санкций. На данный момент в России их два: на островах Октябрьском в Калининградской области и Русском в Приморье.

Согласно данным Минэкономразвития на конец сентября, на этих территориях зарегистрировано 106 международных компаний и один фонд. В офшоры с начала года перебрались 49 компаний (за весь прошлый год всего 27).

Компании переводятся в российские офшоры, в основном, с Кипра, отметил первый замминистра экономического развития Илья Торосов.

Ранее по теме: Власти под давлением ЕС решили впустить в САРы российские холдинги

Ранее сообщалось, что Евросоюз планирует включить Россию в серый список юрисдикций для целей налогообложения. Главный предлог для включения в этот перечень — наличие в стране вредоносных налоговых режимов, в случае России это САР. Евросоюз предъявил два требования к этому режиму: компания должна создать реальные офисы с сотрудниками при переезде в САР, а возможность пользоваться этим режимом должна быть предоставлена и российским холдингам. До этого это могли сделать только иностранные юрлица, перерегистрировавшись в России и получив статус международной холдинговой компании (МХК).

В феврале замглавы Минфина Алексей Сазанов заявил, что у Евросоюза больше нет оснований для внесения России в серый список налоговых юрисдикций. По его словам, по результатам консультаций с ЕС российской стороной были подготовлены изменения в налоговый режим специальных административных районов (САР), чтобы привести его в «соответствие требованиям ЕС к добросовестным налоговым практикам».

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных