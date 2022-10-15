«Известия» узнали о массовой миграции компаний с российскими корнями в отечественные офшоры
С начала 2022 г. 49 международных компаний с «русскими корнями» из-за санкций в отношении России переехали в отечественные офшоры — специальные административные районы (САР). Этот показатель в два раза превышает статистику за весь 2021 г., пишут «Известия» со ссылкой на Минэкономразвития.
Специальные административные районы — это территории с льготным налоговым режимом для инвесторов, созданные в 2018 г. ради репатриации капитала и защиты бизнеса с российскими корнями от санкций. На данный момент в России их два: на островах Октябрьском в Калининградской области и Русском в Приморье.
Согласно данным Минэкономразвития на конец сентября, на этих территориях зарегистрировано 106 международных компаний и один фонд. В офшоры с начала года перебрались 49 компаний (за весь прошлый год всего 27).
Компании переводятся в российские офшоры, в основном, с Кипра, отметил первый замминистра экономического развития Илья Торосов.
Ранее сообщалось, что Евросоюз планирует включить Россию в серый список юрисдикций для целей налогообложения. Главный предлог для включения в этот перечень — наличие в стране вредоносных налоговых режимов, в случае России это САР. Евросоюз предъявил два требования к этому режиму: компания должна создать реальные офисы с сотрудниками при переезде в САР, а возможность пользоваться этим режимом должна быть предоставлена и российским холдингам. До этого это могли сделать только иностранные юрлица, перерегистрировавшись в России и получив статус международной холдинговой компании (МХК).
В феврале замглавы Минфина Алексей Сазанов заявил, что у Евросоюза больше нет оснований для внесения России в серый список налоговых юрисдикций. По его словам, по результатам консультаций с ЕС российской стороной были подготовлены изменения в налоговый режим специальных административных районов (САР), чтобы привести его в «соответствие требованиям ЕС к добросовестным налоговым практикам».