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Бизнес

Производитель шин Bridgestone сообщил о продаже активов в России

Ведомости

Японский производитель шин Bridgestone начал поиск покупателей на свои российские активы. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте компании.

«Группа компаний Bridgestone тщательно и всесторонне рассмотрела ситуацию с учетом интересов своих сотрудников, клиентов и поставщиков в условиях таких неопределенностей, как проблемы с поставками в России, и приступила к рассмотрению возможности передачи бизнеса»,— говорится в сообщении.

Bridgestone рассчитывает уйти с российского рынка в течение нескольких месяцев. Отмечается, что компания ищет локального инвестора.

В пресс-службе уточнили, что компания ведет деятельность в России с 1998 г. Среди активов Bridgestone — завод по производству шин для легковых автомобилей в Ульяновской области и московский офис. В компании работают около 1000 сотрудников, говорится в заявлении.

14 марта на фоне начала спецоперации России на Украине Bridgestone сообщила о приостановке производства шин в Ульяновске. Также компания прекратила поставки в Россию и ограничила инвестиции. Отмечалось, что производитель продолжит выплачивать зарплату всем 1100 сотрудникам во всех подразделениях.

На прошлой неделе свой российский бизнес продал производитель шин Nokian Tyres. Активы перешли к российской нефтяной компании «Татнефть». В Nokian рассказали, что ориентировочная сумма сделки оценивается в 400 млн евро. Отмечается, что сделка еще должна быть одобрена регулирующими органами, сроки ее закрытия пока что неизвестны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных