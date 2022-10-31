Производитель шин Bridgestone сообщил о продаже активов в России
Японский производитель шин Bridgestone начал поиск покупателей на свои российские активы. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте компании.
«Группа компаний Bridgestone тщательно и всесторонне рассмотрела ситуацию с учетом интересов своих сотрудников, клиентов и поставщиков в условиях таких неопределенностей, как проблемы с поставками в России, и приступила к рассмотрению возможности передачи бизнеса»,— говорится в сообщении.
Bridgestone рассчитывает уйти с российского рынка в течение нескольких месяцев. Отмечается, что компания ищет локального инвестора.
В пресс-службе уточнили, что компания ведет деятельность в России с 1998 г. Среди активов Bridgestone — завод по производству шин для легковых автомобилей в Ульяновской области и московский офис. В компании работают около 1000 сотрудников, говорится в заявлении.
14 марта на фоне начала спецоперации России на Украине Bridgestone сообщила о приостановке производства шин в Ульяновске. Также компания прекратила поставки в Россию и ограничила инвестиции. Отмечалось, что производитель продолжит выплачивать зарплату всем 1100 сотрудникам во всех подразделениях.
На прошлой неделе свой российский бизнес продал производитель шин Nokian Tyres. Активы перешли к российской нефтяной компании «Татнефть». В Nokian рассказали, что ориентировочная сумма сделки оценивается в 400 млн евро. Отмечается, что сделка еще должна быть одобрена регулирующими органами, сроки ее закрытия пока что неизвестны.
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