Bridgestone решил приостановить производство шин в России

Согласно сайту представительства компании в России, завод в Ульяновске начал работать в декабре 2016 г. Он расположен в индустриальном парке «Заволжье» и занимает территорию в 80,6 га. По состоянию на декабрь 2021 г. на заводе работало более 900 человек. С середины 2019 г. произведенные в России шины экспортируются в Финляндию, Швецию и Норвегию, затем планировалось поставлять продукцию в Германию и Польшу.