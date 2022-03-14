Bridgestone решил приостановить производство шин в России
Японский производитель автомобильных шин Bridgestone решил приостановить работу своего завода в Ульяновске с 18 марта, а также приостановить экспорт товаров в Россию с 14 марта, говорится в сообщении компании.
«После всестороннего и тщательного изучения ситуации Bridgestone принял решение приостановить производство в России и экспорт в страну», — говорится в сообщении. Завод в Ульяновске приостановит работу с 18 марта, а экспорт в страну будет приостановлен с 14 марта. Также компания вернет из России в Японию своих сотрудников и членов их семей – всего 10 человек.
Согласно сайту представительства компании в России, завод в Ульяновске начал работать в декабре 2016 г. Он расположен в индустриальном парке «Заволжье» и занимает территорию в 80,6 га. По состоянию на декабрь 2021 г. на заводе работало более 900 человек. С середины 2019 г. произведенные в России шины экспортируются в Финляндию, Швецию и Норвегию, затем планировалось поставлять продукцию в Германию и Польшу.
Ранее несколько автопроизводителей сообщили о приостановке работы своих заводов в России на фоне спецоперации на Украине западных санкций и падения курса рубля. Также деятельность в России приостановили сети магазинов товаров для дома, одежды и т.д. Энергетические компании приняли решение выйти из совместных предприятий с российским бизнесом.