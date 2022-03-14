Газета
Бизнес

Bridgestone решил приостановить производство шин в России

Ведомости

Японский производитель автомобильных шин Bridgestone решил приостановить работу своего завода в Ульяновске с 18 марта, а также приостановить экспорт товаров в Россию с 14 марта, говорится в сообщении компании.

«После всестороннего и тщательного изучения ситуации Bridgestone принял решение приостановить производство в России и экспорт в страну», — говорится в сообщении. Завод в Ульяновске приостановит работу с 18 марта, а экспорт в страну будет приостановлен с 14 марта. Также компания вернет из России в Японию своих сотрудников и членов их семей – всего 10 человек.

Согласно сайту представительства компании в России, завод в Ульяновске начал работать в декабре 2016 г. Он расположен в индустриальном парке «Заволжье» и занимает территорию в 80,6 га. По состоянию на декабрь 2021 г. на заводе работало более 900 человек. С середины 2019 г. произведенные в России шины экспортируются в Финляндию, Швецию и Норвегию, затем планировалось поставлять продукцию в Германию и Польшу.

Ранее несколько автопроизводителей сообщили о приостановке работы своих заводов в России на фоне спецоперации на Украине западных санкций и падения курса рубля. Также деятельность в России приостановили сети магазинов товаров для дома, одежды и т.д. Энергетические компании приняли решение выйти из совместных предприятий с российским бизнесом.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных