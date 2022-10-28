Nokian Tyres продала российский бизнес «Татнефти»
«Nokian Tyres подписала соглашение о продаже своих российских предприятий ПАО «Татнефть», — говорится в сообщении.
В пресс-службе рассказали, что ориентировочно сумма сделки оценивается в 400 млн евро. Отмечается, что сделка еще должна быть одобрена регулирующими органами, из-за этого сроки ее закрытия пока что неизвестны.
Nokian Tyres работает в России с 2005 г. В 2021 г. около 80% шин для легковых автомобилей компании было произведено в России, уточнили в пресс-службе Nokian Tyres. При этом доля продаж продукции компании в России и Азии составляла около 20%.
На фоне спецоперации на Украине в апреле Евросоюз принял пятый пакет санкций против России, который в том числе включает запрет на импорт шин в ЕС. Глава концерна Nokian в РФ Андрей Пантюхов заявил, что ограничительные меры сделали «невозможной дальнейшую работу в составе концерна». В июне Nokian объявила об уходе из России.
В конце августа «Коммерсантъ» писал, что компания начала искать покупателя на завод в Ленинградской области. Одним из претендентов на предприятие источник называл связанные с «Татнефтью» структуры. Газета уточняла, что до введения санкций против шинных предприятий нефтекомпания выпускала шины под брендом Kama Tyres. Позже она продала бизнес «Татнефтехиминвест-холдингу».
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.