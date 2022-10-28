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Бизнес

Nokian Tyres продала российский бизнес «Татнефти»

Ведомости

Производитель шин Nokian Tyres продает свой российский бизнес нефтяной компании «Татнефть». Об этом сообщает пресс-служба финской компании. 

«Nokian Tyres подписала соглашение о продаже своих российских предприятий ПАО «Татнефть», — говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что ориентировочно сумма сделки оценивается в 400 млн евро. Отмечается, что сделка еще должна быть одобрена регулирующими органами, из-за этого сроки ее закрытия пока что неизвестны.

Nokian Tyres работает в России с 2005 г. В 2021 г. около 80% шин для легковых автомобилей компании было произведено в России, уточнили в пресс-службе Nokian Tyres. При этом доля продаж продукции компании в России и Азии составляла около 20%.

На фоне спецоперации на Украине в апреле Евросоюз принял пятый пакет санкций против России, который в том числе включает запрет на импорт шин в ЕС. Глава концерна Nokian в РФ Андрей Пантюхов заявил, что ограничительные меры сделали «невозможной дальнейшую работу в составе концерна». В июне Nokian объявила об уходе из России. 

В конце августа «Коммерсантъ» писал, что компания начала искать покупателя на завод в Ленинградской области. Одним из претендентов на предприятие источник называл связанные с «Татнефтью» структуры. Газета уточняла, что до введения санкций против шинных предприятий нефтекомпания выпускала шины под брендом Kama Tyres. Позже она продала бизнес «Татнефтехиминвест-холдингу». 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных