В Японии попросили Sodeco сохранить участие в проекте «Сахалин-1»

7 октября президент России Владимир Путин подписал указ о создании нового российского оператора проекта «Сахалин-1», которому перейдут все права и обязанности участников СРП, а также действующего оператора проекта Exxon Neftegaz Limited. Долей в 11,5% в новой компании будет владеть «Сахалинморнефтегаз-шельф», еще 8,5% у АО «РН-Астра». Иностранным участникам (американской ExxonMobil, японской Sodeco и индийской ONGC), у которых 80% долей, дается месяц для того, чтобы согласиться на участие в новой компании. Их доля пока что останется на балансе нового оператора.