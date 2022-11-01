В Японии попросили Sodeco сохранить участие в проекте «Сахалин-1»
Правительство Японии намерено сохранить участие в проекте «Сахалин-1», который Москва решила перевести в российскую юрисдикцию. Такую просьбу власти передали японской компании Sodeco, которая имеет в проекте долю 30%, сообщил ТАСС министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура.
«После изучения деталей указа президента России и сопутствующих процедур мы подтвердили свое намерение сохранить участие в проекте "Сахалин-1". В этой связи я провел встречу с руководством компании Sodeco и передал ему просьбу рассмотреть этот вопрос в положительном ключе», — сказал он.
Нисимура подчеркнул значимость СРП-проекта для энергетической безопасности Японии. Вместе с тем сейчас в страну не импортируется нефть из «Сахалина-1». Главным акционером Sodeco является правительство Японии.
7 октября президент России Владимир Путин подписал указ о создании нового российского оператора проекта «Сахалин-1», которому перейдут все права и обязанности участников СРП, а также действующего оператора проекта Exxon Neftegaz Limited. Долей в 11,5% в новой компании будет владеть «Сахалинморнефтегаз-шельф», еще 8,5% у АО «РН-Астра». Иностранным участникам (американской ExxonMobil, японской Sodeco и индийской ONGC), у которых 80% долей, дается месяц для того, чтобы согласиться на участие в новой компании. Их доля пока что останется на балансе нового оператора.
После этого американская Exxon, которой принадлежало 30% в СРП-проекте, сообщила, что «благополучно покинула» Россию после того, как российские власти в начале октября «в одностороннем порядке» прекратили ее участие в нефтегазовом проекте «Сахалин-1». Компания ONGC, у которой 20%, пока не сообщила о своем решении.
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