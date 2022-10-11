Власти оценили потери бюджета от блокировки «Сахалина-1» прежним оператором проекта Exxon Mobil

«Эксон нефтегаз лимитед» – дочерняя структура американской нефтекомпании ExxonMobil, которой принадлежит 30% в «Сахалине-1». Компания после начала СВО на Украине в марте объявила о выходе из проекта, а затем блокировала его работу. В справке указано, что в мае 2022 г. «Эксон нефтегаз лимитед» сократила добычу на проекте с 220 000 до 10 000 барр./сутки. В итоге совокупные потери государства от действий американской компании уже составили не менее 20 млрд руб.