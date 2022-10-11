Власти оценили потери бюджета от блокировки «Сахалина-1» прежним оператором проекта Exxon Mobil

Власти оценили потери бюджета от блокировки «Сахалина-1» прежним оператором проекта Exxon MobilРечь идет о недополучении около 4 млрд рублей в месяц
Общие потери бюджетной системы России от блокировки проекта «Сахалин-1» его прежним оператором «Эксон нефтегаз лимитед» составляют примерно 4 млрд руб. в месяц, в том числе потери бюджета Сахалинской области – около 2 млрд руб. Об этом говорится в справке комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики, подготовленной на основе документов, предоставленных правительством Сахалинской области и Минвостокразвития РФ (документ есть у «Ведомостей»).
«Эксон нефтегаз лимитед» – дочерняя структура американской нефтекомпании ExxonMobil, которой принадлежит 30% в «Сахалине-1». Компания после начала СВО на Украине в марте объявила о выходе из проекта, а затем блокировала его работу. В справке указано, что в мае 2022 г. «Эксон нефтегаз лимитед» сократила добычу на проекте с 220 000 до 10 000 барр./сутки. В итоге совокупные потери государства от действий американской компании уже составили не менее 20 млрд руб.