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Власти оценили потери бюджета от блокировки «Сахалина-1» прежним оператором проекта Exxon Mobil

Речь идет о недополучении около 4 млрд рублей в месяц
Дарья Савенкова Василий Милькин Максим Иванов
7 октября президент Владимир Путин подписал указ о создании нового российского оператора проекта «Сахалин-1», которому перейдут все права и обязанности участников СРП, а также действующего оператора проекта «Эксон нефтегаз лимитед» / Exxon Mobil Corporation

Общие потери бюджетной системы России от блокировки проекта «Сахалин-1» его прежним оператором «Эксон нефтегаз лимитед» составляют примерно 4 млрд руб. в месяц, в том числе потери бюджета Сахалинской области – около 2 млрд руб. Об этом говорится в справке комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики, подготовленной на основе документов, предоставленных правительством Сахалинской области и Минвостокразвития РФ (документ есть у «Ведомостей»).

«Эксон нефтегаз лимитед» – дочерняя структура американской нефтекомпании ExxonMobil, которой принадлежит 30% в «Сахалине-1». Компания после начала СВО на Украине в марте объявила о выходе из проекта, а затем блокировала его работу. В справке указано, что в мае 2022 г. «Эксон нефтегаз лимитед» сократила добычу на проекте с 220 000 до 10 000 барр./сутки. В итоге совокупные потери государства от действий американской компании уже составили не менее 20 млрд руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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