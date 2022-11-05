Forbes оценил состояние Тинькова после продажи акций TCS Group

Отмечается, что если бы сделка с Потаниным не состоялась и Тинькову с семьей по-прежнему принадлежало бы 35,1% банка «Тинькофф», его текущее состояние можно было бы оценить в $3,5 млрд. Из них $2,85 млрд приходилось бы на акции TCS Group, котировки которых на «СПБ бирже» на начало ноября держатся на уровне $40, отмечает издание.