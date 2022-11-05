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Forbes оценил состояние Тинькова после продажи акций TCS Group

Ведомости

Состояние бизнесмена Олега Тинькова, согласно расчетам Forbes, составляет $860 млн. Издание отмечает, что если бы предприниматель не продал долю в «Тинькофф банке», сейчас он был бы долларовым мультимиллиардером.

По данным Forbes, существенную часть от этих $860 млн составляют средства, вырученные Тиньковым от продажи 35,1% акций холдинговой компании «Тинькофф банка» TCS Group. Ранее эти акции приобрел «Интеррос» Владимира Потанина, сумма сделки не раскрывалась.

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Отмечается, что если бы сделка с Потаниным не состоялась и Тинькову с семьей по-прежнему принадлежало бы 35,1% банка «Тинькофф», его текущее состояние можно было бы оценить в $3,5 млрд. Из них $2,85 млрд приходилось бы на акции TCS Group, котировки которых на «СПБ бирже» на начало ноября держатся на уровне $40, отмечает издание.

28 апреля «Интеррос» Владимира Потанина объявила о покупке 35% в TCS Group у семьи Олега Тинькова. Центробанк одобрил сделку, ее детали не разглашались. Параметры сделки «Интеррос» не раскрыл. В интервью газете The New York Times Тиньков заявил, что его якобы заставили продать долю в банке.

31 октября стало известно, что Тиньков отказался от российского гражданства.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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