Тиньков признал, что бренд «Тинькофф» давно принадлежит банку
Бизнесмен Олег Тиньков признал, что бренд «Тинькофф» уже давно принадлежит банку. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу «Русские норм!».
«Бренд оформлен вроде бы как на банк. Там по категориям. Он по классу «Финансы» давно принадлежит банку, по всем остальным — мне», - сказал бизнесмен. Он также подтвердил намерение отозвать свое имя у кредитной организации.
«Я буду пытаться запретить им использовать имя. Это будет юридически непросто, но я попытаюсь», — подчеркнул он.
Тиньков ранее заявил, что начинает процесс отзыва бренда «Тинькофф» у российского банка. В пресс-службе банка на это ответили, что все юридические права на бренд «Тинькофф» принадлежат «Тинькофф банку». 31 октября основатель «Тинькофф банка» сообщил в социальной сети, что отказывается от российского гражданства, однако на следующий день пост был удален.
28 апреля «Интеррос» Владимира Потанина объявил о покупке 35% в TCS Group у семьи Олега Тинькова. Центробанк одобрил сделку, ее детали не разглашались. Параметры сделки «Интеррос» не раскрыл. В интервью газете The New York Times Тиньков заявил, что его якобы заставили продать долю в банке.
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