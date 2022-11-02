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Тиньков признал, что бренд «Тинькофф» давно принадлежит банку

Ведомости

Бизнесмен Олег Тиньков признал, что бренд «Тинькофф» уже давно принадлежит банку. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу «Русские норм!».

«Бренд оформлен вроде бы как на банк. Там по категориям. Он по классу «Финансы» давно принадлежит банку, по всем остальным — мне», - сказал бизнесмен. Он также подтвердил намерение отозвать свое имя у кредитной организации.

«Я буду пытаться запретить им использовать имя. Это будет юридически непросто, но я попытаюсь», — подчеркнул он.

Тиньков ранее заявил, что начинает процесс отзыва бренда «Тинькофф» у российского банка. В пресс-службе банка на это ответили, что все юридические права на бренд «Тинькофф» принадлежат «Тинькофф банку». 31 октября основатель «Тинькофф банка» сообщил в социальной сети, что отказывается от российского гражданства, однако на следующий день пост был удален.

28 апреля «Интеррос» Владимира Потанина объявил о покупке 35% в TCS Group у семьи Олега Тинькова. Центробанк одобрил сделку, ее детали не разглашались. Параметры сделки «Интеррос» не раскрыл. В интервью газете The New York Times Тиньков заявил, что его якобы заставили продать долю в банке.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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