Guardian: IT-компания Infosys все еще остается в России после заявления об уходе

В апреле 2022 г. занимающаяся разработкой программного обеспечения Infosys заявила, что начала перенос своего бизнеса за пределы России​​​. Генеральный директор и управляющий директор Infosys Салил Парех в ходе пресс-конференции отметил, что в представительстве Infosys в России работает менее 100 сотрудников и у компании нет клиентов в этой стране.