Guardian: IT-компания Infosys все еще остается в России после заявления об уходе
Индийская IT-компания Infosys, сооснователем которой является отец жены премьер-министра Великобритании Риши Сунака, продолжает работу в России, несмотря на сделанное ранее заявление об уходе из страны, сообщает газета Guardian со ссылкой на источники.
Согласно данным газеты, Infosys сохраняет укомплектованный персоналом офис и платит субподрядчикам в Москве за оказание IT-услуг для глобального клиента, хотя представитель компании заявил, что они собираются разорвать эту договоренность.
В апреле 2022 г. занимающаяся разработкой программного обеспечения Infosys заявила, что начала перенос своего бизнеса за пределы России. Генеральный директор и управляющий директор Infosys Салил Парех в ходе пресс-конференции отметил, что в представительстве Infosys в России работает менее 100 сотрудников и у компании нет клиентов в этой стране.
В апреле источники в компании сообщали, что ее руководство пытается «в срочном порядке» закрыть офис в России. По данным источников газеты, через семь месяцев после этого административный персонал продолжает работать в московском офисе.
При этом в компании заявили, что Infosys «не имеет активных отношений с местными предприятиями» и в настоящее время идет процесс перевода оставшихся партнеров и административного персонала.
Из-за сообщений о том, что бизнес семьи жены Сунака все еще не ушел из России, зампредседателя оппозиционной британской Лейбористской партии Анджела Рэйнер заявила, что новый премьер-министр «не смог навести порядок в собственном доме», но при этом проповедует остальным.
В конце октября король Великобритании Карл III назначил Риши Сунака новым премьер-министром страны, ему также поручено сформировать правительство. В своей первой речи на посту премьера Сунак заявил, что новый кабмин Великобритании уделит внимание решению экономических проблем.
Перед этим Карл III принял отставку Лиз Трасс с поста премьер-министра страны. Трасс вступила в должность 6 сентября, а уже 20 октября объявила о своем уходе.