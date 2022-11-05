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Guardian: IT-компания Infosys все еще остается в России после заявления об уходе

Ведомости

Индийская IT-компания Infosys, сооснователем которой является отец жены премьер-министра Великобритании Риши Сунака, продолжает работу в России, несмотря на сделанное ранее заявление об уходе из страны, сообщает газета Guardian со ссылкой на источники.

Согласно данным газеты, Infosys сохраняет укомплектованный персоналом офис и платит субподрядчикам в Москве за оказание IT-услуг для глобального клиента, хотя представитель компании заявил, что они собираются разорвать эту договоренность.

В апреле 2022 г. занимающаяся разработкой программного обеспечения Infosys заявила, что начала перенос своего бизнеса за пределы России​​​. Генеральный директор и управляющий директор Infosys Салил Парех в ходе пресс-конференции отметил, что в представительстве Infosys в России работает менее 100 сотрудников и у компании нет клиентов в этой стране.

В апреле источники в компании сообщали, что ее руководство пытается «в срочном порядке» закрыть офис в России. По данным источников газеты, через семь месяцев после этого административный персонал продолжает работать в московском офисе.

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При этом в компании заявили, что Infosys «не имеет активных отношений с местными предприятиями» и в настоящее время идет процесс перевода оставшихся партнеров и административного персонала.

Из-за сообщений о том, что бизнес семьи жены Сунака все еще не ушел из России, зампредседателя оппозиционной британской Лейбористской партии Анджела Рэйнер заявила, что новый премьер-министр «не смог навести порядок в собственном доме», но при этом проповедует остальным.

В конце октября король Великобритании Карл III назначил Риши Сунака новым премьер-министром страны, ему также поручено сформировать правительство. В своей первой речи на посту премьера Сунак заявил, что новый кабмин Великобритании уделит внимание решению экономических проблем.

Перед этим Карл III принял отставку Лиз Трасс с поста премьер-министра страны. Трасс вступила в должность 6 сентября, а уже 20 октября объявила о своем уходе.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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