«Лукойл» может изменить структуру управления компанией на собрании акционеров
Совет директоров «Лукойла» рекомендовал акционерам на собрании 5 декабря изменить устав компании и структуру управления, а также отказаться от должности президента в пользу главного исполнительного директора «в целях повышения оперативности принятия решений», следует из материалов «Лукойла» к собранию акционеров.
Уточняется, что в результате в «Лукойле» может появиться единый исполнительный орган вместо коллегиального — правления. Также с целью «повышения оперативности принятия решений» вопрос о назначении исполнительного органа и досрочном прекращении его полномочий может перейти к совету директоров, раньше этот вопрос решался на собрании акционеров.
Согласно документу, в задачи главного исполнительного директора будет входить часть вопросов, по которым раньше решения принимало правление. В частности, в область задач, которые будет выполнять главный исполнительный директор, входит выработка и реализация хозяйственной политики компании, утверждение бюджета и инвестиционной программы «Лукойла» и др.
Сейчас президентом компании является Вадим Воробьев, назначенный на должность 30 мая 2022 г. после того, как бывший президент Вагит Алекперов, возглавлявший «Лукойл» с 1993 г., досрочно сложил полномочия.
О решении Алекперова уйти с должности президента компании и выйти из совета директоров «Лукойла» стало известно 21 апреля. В заявлении говорилось, что бизнесмен не является контролирующим акционером – по состоянию на 31 марта 2022 г. ему принадлежало 3,12% акций, в отношении еще 5,43% акций он обладал «бенефициарным экономическим интересом» (beneficiary), в том числе через семейные трасты или паевые инвестфонды. После этого совет директоров «Лукойла» назначил Воробьева, работающего в «Лукойле» с 2002 г., исполняющим обязанности президента.
Алекперов объяснил свое решение уйти с поста президента «Лукойла» санкциями. По его словам, решение было принято для того, чтобы персональные санкции в его отношении не мешали развитию компании. 13 апреля правительство Великобритании расширило список санкций, в него вошли более 200 российских граждан и организаций, в том числе Алекперов.
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