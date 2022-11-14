«Лукойл» может изменить структуру управления компанией на собрании акционеров

О решении Алекперова уйти с должности президента компании и выйти из совета директоров «Лукойла» стало известно 21 апреля. В заявлении говорилось, что бизнесмен не является контролирующим акционером – по состоянию на 31 марта 2022 г. ему принадлежало 3,12% акций, в отношении еще 5,43% акций он обладал «бенефициарным экономическим интересом» (beneficiary), в том числе через семейные трасты или паевые инвестфонды. После этого совет директоров «Лукойла» назначил Воробьева, работающего в «Лукойле» с 2002 г., исполняющим обязанности президента.