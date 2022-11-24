FT: убытки трейдеров в случае ограничения цены на газ составят $33 млрд
В случае если страны Евросоюза одобрят введение предельной цены на газ, трейдеры понесут убытки в размере $33 млрд, сообщила газета Financial Times со ссылкой на данные лондонской биржи ICE, которые были направлены Еврокомиссии.
«Энерготрейдеры должны будут внести дополнительные $33 млрд в виде маржинальных платежей, если план Брюсселя по ограничению цены на ключевой европейский эталонный газ будет реализован. <...> Производители и трейдеры, которые полагаются на голландский фьючерсный рынок TTF, столкнутся с 80%-ым ростом платежей, которые они делают в качестве страховки для обеспечения своих сделок», — сказано в материале. Уточняется, что в результате этого рынок может быть дестабилизирован.
22 ноября Еврокомиссия предложила установить верхний предел цены для месячного фьючерса на газ по индексу хаба TTF на уровне 275 евро за МВт/ч. Согласно предложению, механизм будет запускаться автоматически при выполнении двух условий. Первое — цена газа превышает 275 евро в течение двух недель. Второе — это если цена TTF выше базовой стоимости СПГ на 58 евро в течение 10 торговых дней. Пресс-служба ЕК пишет, что данный механизм может быть активирован с 1 января 2023 г.
После этого Financial Times сообщила, что страны Евросоюза недовольны предложенным Еврокомиссией ограничением цен на российский газ на уровне в 275 евро за МВт/ч, или около $2800 за тыс. куб. м. По их мнению, такой потолок является «слишком высоким». В частности, в августе цены на газ на бирже ICE взлетели выше 300 евро за МВт/ч после того, как были прекращены поставки по «Северному потоку», однако они продержались на таком уровне всего неделю.
По информации издания, предложение будет вынесено на обсуждение сегодня, 24 ноября, однако окончательного решения по этому вопросу стоит ждать не раньше 19 декабря, когда состоится очередная встреча министров энергетики стран ЕС, пишет Financial Times.
Выступая на форуме «Российская энергетическая неделя» 12 октября, президент России Владимир Путин в очередной раз подчеркнул, что поставки энергоносителей в те страны, которые одобрят потолок цен, будут прекращены. До этого он неоднократно говорил, что введение ограничений приведет к росту цен на энергоносители. Во время Восточного экономического форума (ВЭФ) Путин заявил, что идея введения ценового потолка на энергоносители является «чушью и бредом».
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