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ФАС обвинила «Мегафон» в нарушении антимонопольного законодательства

Ведомости

Оператор связи «Мегафон» необоснованно повысил цены на услуги для абонентов, компания признана виновной в нарушении антимонопольного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной антимонопольной службы (ФАС). 

«Служба провела анализ экономической обоснованности повышения и пришла к выводу, что рост затрат компании не соответствует росту доходов от повышения тарифов на услуги связи», — отметили в ведомстве. 

Кроме того, уровень изменения цен на услуги «Мегафона» не соответствовал уровню инфляции в РФ с начала 2022 г. Так как для повышения тарифов нет технологического, экономического и иного обоснования, такие действия компании нарушают интересы потребителей, подчеркнули в ФАС.

В ведомстве уточнили, что выдали оператору связи предписание, чтобы компания снизила стоимость услуг «до экономически обоснованного уровня». Размер штрафа для «Мегафона» определят позже, в рамках административного расследования. По данной статье размер штрафа может составить от 300 000 до 1 млн руб.

Как отмечает ФАС, в мае 2022 г. оператор связи увеличил тарифы для более 16,5 млн абонентов в среднем на 12%. В связи с этим в октябре ведомство возбудило против «Мегафона» дело по п. 1 ч. 1 ст. 10 закона «О защите конкуренции».

Позже в пресс-службе «Мегафона» рассказали, что компания представила регулятору обоснования для повышения тарифов, а решение о признании ее нарушившей антимонопольное законодательство еще не поступило. «Мы пока не получили решение ФАС. Мы представили в ведомство полное обоснование повышения тарифов, в том числе детальную информацию о росте затрат компании на оказание услуг. Принимать решение о дальнейших шагах мы будем после получения и изучения мотивировочной части решения ФАС», — указано в сообщении.

Ранее сегодня «Ведомости» сообщили, что абоненты «Мегафона», а также Tele2 получили уведомления от операторов связи о повышении тарифов. Одного из клиентов «Мегафон» предупредил об увеличении стоимости обслуживания на 32,5 руб. до 357,5 руб. в месяц. Другой абонент получил сообщение о повышении тарифа на на 55 руб. до 595 руб.

Ранее по теме: Операторы начали уведомлять абонентов о повышении тарифов на связь в 2023 году

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных