ФАС обвинила «Мегафон» в нарушении антимонопольного законодательства

Позже в пресс-службе «Мегафона» рассказали, что компания представила регулятору обоснования для повышения тарифов, а решение о признании ее нарушившей антимонопольное законодательство еще не поступило. «Мы пока не получили решение ФАС. Мы представили в ведомство полное обоснование повышения тарифов, в том числе детальную информацию о росте затрат компании на оказание услуг. Принимать решение о дальнейших шагах мы будем после получения и изучения мотивировочной части решения ФАС», — указано в сообщении.