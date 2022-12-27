ФАС обвинила «Мегафон» в нарушении антимонопольного законодательства
«Служба провела анализ экономической обоснованности повышения и пришла к выводу, что рост затрат компании не соответствует росту доходов от повышения тарифов на услуги связи», — отметили в ведомстве.
Кроме того, уровень изменения цен на услуги «Мегафона» не соответствовал уровню инфляции в РФ с начала 2022 г. Так как для повышения тарифов нет технологического, экономического и иного обоснования, такие действия компании нарушают интересы потребителей, подчеркнули в ФАС.
В ведомстве уточнили, что выдали оператору связи предписание, чтобы компания снизила стоимость услуг «до экономически обоснованного уровня». Размер штрафа для «Мегафона» определят позже, в рамках административного расследования. По данной статье размер штрафа может составить от 300 000 до 1 млн руб.
Как отмечает ФАС, в мае 2022 г. оператор связи увеличил тарифы для более 16,5 млн абонентов в среднем на 12%. В связи с этим в октябре ведомство возбудило против «Мегафона» дело по п. 1 ч. 1 ст. 10 закона «О защите конкуренции».
Позже в пресс-службе «Мегафона» рассказали, что компания представила регулятору обоснования для повышения тарифов, а решение о признании ее нарушившей антимонопольное законодательство еще не поступило. «Мы пока не получили решение ФАС. Мы представили в ведомство полное обоснование повышения тарифов, в том числе детальную информацию о росте затрат компании на оказание услуг. Принимать решение о дальнейших шагах мы будем после получения и изучения мотивировочной части решения ФАС», — указано в сообщении.
Ранее сегодня «Ведомости» сообщили, что абоненты «Мегафона», а также Tele2 получили уведомления от операторов связи о повышении тарифов. Одного из клиентов «Мегафон» предупредил об увеличении стоимости обслуживания на 32,5 руб. до 357,5 руб. в месяц. Другой абонент получил сообщение о повышении тарифа на на 55 руб. до 595 руб.